11監警前委員聯署促獨立委會查

法政匯思成員楊嘉緯稱，過往政府多次成立獨立調查委員會，是一個司法程序，亦可把相關調查文件保密，不能用於其他民事或刑事審訊，對所有人、尤其是投訴人有保障。他認為獨立調查委員會「可作根本性、制度上的改變，希望不會再出現6．12事件」。

聯合國曾批港監警制度不獨立

國際特赦組織香港分會策劃幹事于愷絹稱，2016年，聯合國禁止酷刑委員會已提出，由於香港的投訴警察課隸屬警務處，缺乏獨立性，而警監會沒有調查權，只有諮詢和監督職能，憂若香港沒有獨立機制，投訴人在投訴過程或擔心會被報復。她指聯合國已3次點名批評投訴警察課和警監會，促政府盡快成立獨立調查委員會調查今次事件。

英加有獨立委會查警先例

楊嘉緯解釋，其他國家也曾有成立獨立調查委員會調查警察的例子。80年代，英國因應1981年一次騷亂作檢討，調查成因及警察執法，當時委員會找到不可質疑的證據，證明騷亂中警察有用不合比例武力，最終導致國會通過監察警察權力的法例。另外，加拿大於2001及2007年，分別就1997年亞太經合會議的大型示威和一個關乎原住民的佔領事件，以獨立調查委員會調查，同樣發現有警察執法違反示威者基本人權，當時加國警方接納大部分委員會的建議。

民權監察成員王浩賢認為，警方6月12日在金鐘一帶行動使用過量武力是客觀事實，促政府成立獨立調查委員會作全面的制度檢討。

曾委會查蘭桂坊案白石騷動

昨日參與聯署的11名監警會前委員包括方敏生、李國麟、張達明等。聯署指出，過去政府亦曾因應大型衝突或人群管制安排引發的事件成立獨立調查委員會，例如蘭桂坊人踩人慘劇、白石難民營騷動，呼籲政府接納社會建議，組成獨立調查委員會，以徹底調查近日一系列警民衝突的成因和經過，並提出改善建議，讓警隊和示威民眾都汲取教訓，盡快重建警民互信。

（反修例風暴）