有公務員批政府不智 有市民批示威小學雞

為亡父處理稅務 反修例市民兩度受阻

自言反對修例的市民李女士說，昨需到稅務大樓替剛逝世父親處理稅務，上周五已因示威受阻，未能辦理，未料昨日再受阻，「我是因為爸爸過世，必須在短時間內處理好，才這樣心急過來，我心情已不太好，你還要這樣」。李昨受訪時稱，花了近30分鐘等待升降機，不想再來第3次。李形容昨日示威行動略似「小朋友鬧彆扭」，認為示威者應智取，「既然有大量民意支持，就不應用這些小學雞方法」。另外，昨有數名市民因不滿未能入大樓鼓譟， 另一李女士說昨特意由元朗到灣仔辦理稅務文件，批評示威者行為影響民生，其間示威者向她致歉稱「不好意思」。

除了入大樓的市民，在大樓上班者都受影響， 不少人午膳後未能重返大樓，要在附近逗留逾半小時至40分鐘。任職稅局的袁先生感無奈，但對示威行動「不反感」，認為「堵塞大樓只影響政府局部服務，較佔領道路影響細很多」，又批評特首林鄭月娥處理今次風波手法不智，錯失多次令民情降溫機會。

（反修例風暴）