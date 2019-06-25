拆局﹕行動檢討會 示威者：信息混亂缺共識

這場反修例運動不見領袖在場指揮，但在Telegram不時有人獻計，常提醒行動者要顧及民意，更要小心民意逆轉，昨午有人在群組提出，「要做好PR，唔係只會俾市民負面觀感」，亦有人稱「人少咗，啲人就夠膽上前同你嘈，對家嘅反抗都會相對大咗」。

昨午約2時半堵塞稅務大樓後，示威者兵分兩路，其中一批約70人返回立法會示威區檢討行動，在入境事務大樓參與不合作運動者，後來加入。各人輪流發言，不時強調要穩守民意，有人說行動「無大台」，示威者溝通不佳、信息混亂，例如不知是誰決定在2時半左右離開稅務大樓，另對行動無一致共識，例如堵塞稅務大樓出入口，是否連市民都「不准出入」？

倡設「即日棄」群組 協調部署目標

另有示威者稱，擔心一旦過分影響民生，會失民意支持，強調要守禮克制。有與會者建議示威者日後分成小組，在Telegram開「即日即棄」式群組，只用於當日示威，以協調行動部署及目標。

明報記者

（反修例風暴）