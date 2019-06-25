百人堵稅務入境大樓 5部門受影響 有市民不滿口角推撞 有示威者致歉

明報記者

昨早10時半起，立法會示威區有穿黑衣和戴口罩者響應網上號召聚集，大都為年輕人。至11時半有逾50人到場，其後有人問在場者「散或行動？」他們舉手投票後贊成行動。

至12時許，有人說要去稅務大樓「發夢」，之後約100人沿行人路走至灣仔稅務大樓，有人在大樓地下大堂組成人鏈，亦有人席地而坐，舉起「成立獨立調查委員會」標語和大喊「撤回」等口號，一同堵塞地下入口，稱有出無入，部分示威者引領受阻者經緊急出口離開，並向他們說「不好意思」。有受阻者不滿，稱「我要搵食，讓條路畀我行」，有人與示威者口角、推撞，其餘示威者即唱起Sing Hallelujah to the Lord。

稅務大樓被堵塞期間，往告士打道出入口先有保安拉閘，其後便利店、1樓稅務局中央詢問處和郵政局、3樓印花稅署、4樓商業登記署均落閘。稅務大樓職員至中午12時許報警，記者見警員在大樓外遠距離觀察，但沒介入。

警員大樓外遠距離觀察 沒介入

至約2時半，示威者堵塞逾兩個多小時後兵分兩路離開，一批到旁邊的入境事務大樓參加不合作運動；另一批返回立法會「煲底」檢討。

約3時，其中一路數十名示威者走至入境事務大樓，一度堵塞1至2樓電梯，再到2樓入境事務處查詢及索取表格，其後部分人由地下到8樓循環乘搭扶手電梯，大喊「撤回」等；亦有至少20多人轉到6樓「優秀人才及內地居民組」查詢，有人詢問時稱有朋友來自新畿內亞和阿布扎比，欲為他們查詢來港工作的程序，查詢時間至少40分鐘，直至入境處5時關門，行動才結束。

內地人：佩服港人 可這樣表達想法

來港工作的內地人姚先生與示威者一同於「優秀人才及內地居民組」排隊，覺得沒太大影響，「某程度很佩服香港人，可以這樣表達自己的想法」；亦有排隊市民批評示威者「阻住呢個世界地球轉」。

政府發言人昨表示，尊重市民遊行集會的權利，但關注繼上周五示威後，昨在稅務大樓及入境事務大樓內的示威活動再影響公共服務。發言人呼籲示威者要和平、理性，不要影響需要政府服務的市民。華員會昨發聲明，呼籲全體公務員堅持政治中立原則，堅守崗位。該會譴責對警員的威脅並禍及其家人的行徑，以及堵塞法院、警察總部及政府總部等行徑。

政府：示威不要影響市民 葉劉：手法不合理

行會成員兼新民黨立法會議員葉劉淑儀批評，示威者手段不合理，「這些年輕人，我想不是交稅或交很多稅，為何要包圍稅務局？」民建聯葛珮帆則稱，癱瘓部門不符社會福祉，呼籲示威者不應再死纏爛打，令政治問題影響民生。

另外，旅遊界議員姚思榮稱，部分旅客擔心香港情况，酒店入住率按年跌5%，房價也跌約5%，酒店收入總計減少約10%。他說本月每日約有100多個內地團，按年升三成，相信因旅行團要預訂酒店等，影響未浮現。

（反修例風暴）