外交部：中方不允G20討論香港

民陣明晚（周三）8至9時於中環愛丁堡廣場集會，民陣召集人岑子杰表示，冀在G20前向國際社會表明港人爭取民主普選的決心，並表達對《逃犯條例》修訂的不滿，重申5個訴求包括要求撤回修例。

不過，中國外交部長助理張軍被問到中國與美國元首會否在G20上觸及香港問題時，稱峰會重點是聚焦全球經濟貿易及金融等問題，肯定不會討論香港問題。對於修訂《逃犯條例》爭議，他說港府是為了維護社會公義，彌補法律制度缺陷，故採取舉措是必要，中央政府亦支持。

對於美國國會跨黨派議員將提出《香港人權與民主法案》，或影響香港獨立關稅地位，中國商務部副部長王受文表示，香港獨立關稅區安排是按照世貿組織協議管理，非單方面可改變。

Tg群組發起赴各國領館請願

除了民陣趁G20前集會，Telegram（Tg）群組發起明早9時，由中環遮打花園靜默步行往各國駐港總領事館遞信請願，並已備英、日、法、德的信，促請各國在G20就香港情况向國家主席習近平施壓。民間團體「全港反送中聯席」本周五晚亦會在立法會示威區集會，要求政府撤回修例、成立獨立調查委員會調查事件及重啟政改。

此外，聯合國人權事務高級專員巴切萊特周一於日內瓦召開的人權理事會會議表示，港府在通過或修改具爭議的《逃犯條例》或其他條例前，應該廣泛諮詢。

（反修例風暴）