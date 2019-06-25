議員促檢討暴動罪定義 鄭若驊：看不到有需要

【明報專訊】6．12衝突令公眾再次關注「暴動」罪行界線，警務處長盧偉聰上周一稱警方就衝突拘捕32人，當中5人與暴動罪相關；民主派議員昨日在立法會一個委員會會議上，質疑《公安條例》下暴動罪定義過闊，要求政府檢討定義，律政司長鄭若驊回應稱，聽到市民對此有意見，但終審法院案例已就暴動罪設下清晰定義，政府現時看不到有需要檢討暴動罪定義。
司法及法律事務委員會昨討論法律改革委員會建議的落實情况，但民主派均聚焦《逃犯條例》爭議，多名民主派發言時問鄭若驊會否辭職。鄭未有正面回應，但承認政府修例工作有不足，可以做得更好，會以謙卑態度用心做好工作。
議會陣線朱凱廸形容，現時是「官逼民反」，批評政府將6．12事件定性為「暴動」，並打算以暴動罪控告示威者。鄭若驊重申，無論任何人有否將事件定性為暴動，均不會影響律政司的檢控工作，律政司會按法律、證據和《檢控守則》，在達至合理定罪機會後才會檢控。
促法改會檢討公安例
無約束力動議通過
民主派在會議尾聲提出無約束力動議，要求法律改革委員會檢討現行《公安條例》，在民主派多人支持、建制派議員除主席外悉數缺席下，動議獲委員會一致通過。鄭若驊會後表示，尊重立法會的意願，政府會考慮有何工作需要進行，和是否要由法改會進行。
被問到建制派缺席是否對她在《逃犯條例》修訂工作的「無聲抗議」，鄭若驊稱感謝建制派過去和近期對政府的支持和理解，形容建制派可用其認為合適的方法回應事件。