鄭若驊回應拒用「撤回」：勿斟酌詞語 差不多等同訴求

涂謹申：暫緩可短時間重提

民主黨議員涂謹申強調，暫緩和撤回草案在立法會審議程序上有分別，暫緩代表政府可隨時在短時間內重提草案，並恢復二讀，但撤回草案代表若政府日後重提，也要由首讀重新開始，事前諮詢和審議草案時也需更多時間。

鍾國斌：林鄭若不便 張建宗可代說

鄭若驊昨重申，政府已停止在立法會的修例審議工作，政府沒有既定時間表，亦不會貿然重啟修例，因此立法會今屆會期明年7月完結後，條例草案將失效，政府亦會接受。自由黨黨魁鍾國斌認為，暫緩與撤回修例實際上無分別，政府可公開表明撤回，毋須執著，否則會給予示威者一個藉口衝擊政府；他說若特首林鄭月娥不便親自宣布撤回，可由政務司長張建宗代為宣布。

葉劉稱毋須：免引新一輪訴求

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀說政府毋須表明撤回，因政府已表明沒有重啟時間表，修例草案等同自然死亡。她相信修改字眼也不會平息到示威者不滿，只會引發新一輪訴求，如要求官員下台。

對於李慧琼的說法，身兼行會成員的工聯會黃國健表示，民建聯的支持者或會理解政府撤回修例，但其他建制派支持者未必理解。他強調工聯會堅持修例本質沒有問題，現時只是基於政治現實暫緩工作，而暫緩修例的實際效果與撤回無異，故不認為政府應表明撤回。

經民聯主席盧偉國稱，希望社會放低爭拗，不再在字眼上糾纏，暫緩的實際效果已等於撤回，政府已表明停止修例工作，代表草案在今屆立法會會期後便會自然終結。全國人大代表、政制局前局長譚志源表示，政府用暫緩的字眼，實質上等同撤回，特首在處理修例一事上已道歉，相信她已汲取經驗及教訓；又稱中央對修例衝突表示理解、尊重，會一如既往支持特區未來建設經濟及民生工作，認為各界亦應向前看。

（反修例風暴）