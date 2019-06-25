特首3司評分 回歸後最低 中大民調：對政府不滿度60.4%見新高

另外，行政會議繼上周後，今日再度休會，政府沒解釋原因，亦無表示會安排林太會見傳媒。

林鄭37.5分 17%人給「蛋」

30歲以下平均評18.2分

中文大學民調在6月17至20日（即兩次反修例大遊行後）訪問732名18歲或以上市民，特首林鄭月娥評分為37.5分，與去年同月比更大跌18分。負責民調的中大香港亞太研究所助理所長鄭宏泰稱，做民調時值社會運動最激烈的時分，民意表達會更激烈；他留意到有17%市民給林太零分，「應是眾多特首中最厲害」。

翻查資料，前特首董建華、梁振英民望最低時分別有38.9分及38.6分，意味林太是回歸以來評分最低的特首。30歲以下受訪者對她的平均評分僅18.2分。

鄭若驊26.8分 陳茂波34.4分

張建宗「追平」林瑞麟

3司方面，政務司長張建宗評分為37分、財政司長陳茂波34.4分、律政司長鄭若驊26.8分，全部均較上月調查顯著下跌。翻查中大網頁有紀錄以來過往3司最低評分，政務司長評分最低為林瑞麟的37分（2012年2月），張建宗今次「打成平手」；前財政司長梁錦松在偷步買車風波期間評分為37.3分（2003年7月）；前律政司長袁國強在反東北發展及雙學三子「13+3」示威者被判入獄後評分為41.9分（2017年8月），意味陳茂波及鄭若驊評分均見歷任司長新低。

就特區政府表現，60.4%受訪者表示不滿意，較上月調查大增19.9個百分點，感滿意比率為18.4%。對政府的信任度，48.9%市民稱不信任，較上月飈18.8個百分點；信任的有22.1%。有54.7%市民表示不信任中央政府，較上月升13.6個百分點；信任的有17.4%。

劉兆佳：中央更撐政府建制

就民調結果，劉兆佳預料政府未來管治會困難，反對者可更肆無忌憚，但不足以令政府無法施政。他形容中央經此一役會認定反對派「不忠誠」，更要支持特區政府及建制勢力，以強化政府管治；又認為若政府擺出太高傲的態度，其他人會感不服，只能以真誠、謙卑態度處理與公眾的關係。

科大社會科學系副教授成名引述本報早前委託有關修例事件的中大民調，指逾七成受訪者要求撤回修例、成立獨立調查委員會，料未來2至4星期為關鍵，若政府寸步不讓，市民失望會加深，對抗情緒將蔓延，可謂將自己放在「更深的認受性危機」。

議會陣線毛孟靜形容不驚訝政府民望「插水式下跌」，籲林鄭月娥勿再佯裝「強政勵治」、有威望，應會見市民，如大專院校學生代表；政府應順勢撤回修例、剔除「暴動」標籤，至於成立獨立調查委員會則視乎林太是否願意放下身段。

自由黨黨魁鍾國斌稱，修例引起甚多怨氣，「（民望）不跌才感奇怪」。被問到如何改善管治，他認為政府不能只口講會聆聽，而要有所行動，建議改組行政會議，顯示政府願作實在改變。

明報記者

（反修例風暴）

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