5司局長網誌談修例 張建宗：工作已完全停止

食衛局長陳肇始、勞福局長羅致光和發展局長黃偉綸昨亦各在網誌談及修例。陳肇始說修例事件為政府帶來很多反思，「除了有為市民福祉的初衷，如何充分了解市民的想法和期望，平衡社會不同意見，也是關鍵」。羅致光承諾政府會更虛心聆聽市民聲音，希望市民放下嫌隙，讓社會可盡快修補裂痕。

張建宗昨在網誌重申，特首林鄭月娥已就政府修例工作不足誠心道歉。他形容香港今日的成就得來不易，要好好珍惜，要盡快回復平靜及向前看，重建互信。他說，政府未來3年會聚焦發展經濟、改善民生、加強與青年溝通。

陳茂波籲讓政府重新出發

陳茂波網誌講述人才培養，尾段提及修例爭議，稱政府重視人才培訓，「也重視香港的每一個人，因為有人，才有香港這個家」。他說官員過去數天已真誠道歉，形容「無論大家身處甚麼位置、站在甚麼崗位，放下這些身分，彼此都是香港人。忿恨和猜疑不會為我們帶來更美好的社會」，希望大家讓政府在特首領導下重新出發。

（反修例風暴）