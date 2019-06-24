千人集會促查警 兩示威者擬索償 稱私人難提控 人權組織促聽訴求設獨立委會

明報記者

律師伍展邦昨接受本報查詢表示，至今收到兩個個案，均稱於6．12衝突中被警員以過分武力對待，包括毆打，擬向警務處民事索償。伍展邦早前跟進19至20名被捕者個案，至今有三四名涉及遊蕩罪的人已獲無條件釋放。

人權監察批警無公開武力指引

民間組織「社區前進」昨舉行街頭論壇，人權監察發言人葉寬柔批評警方一直未有公開《警察通例》第29章「使用武力與槍械的使用」，令市民無從得知警方行動是否恰當。葉寬柔說七警案及朱經緯案均顯示警察不可肆無忌憚使用武力，惟今次政府在6．12衝突後公開致謝警方，只會令警察變本加厲。她說市民現時只可向投訴警察課投訴，但質疑該部門「自己人查自己人」，市民提私人刑事檢控亦非常困難，故民間要求政府成立獨立調查委員會非常合理，促請政府回應。

曾健超：市民無力蒐證 證據在警手

民陣昨晚於立法會示威區發起「追究警權集會」，其間播放6．12衝突警方清場片段，近千人參與。2014年佔領運動期間被7名警員毆打的曾健超發言稱，「小市民要私人刑事檢控警察是非常困難」，因市民無蒐證能力，證據亦在警方手上，呼籲市民若有警方濫權的證據，需小心保存。在佔領運動期間被時任警司朱經緯用警棍襲擊的鄭仲恆，亦批評投訴警察課只涉及內部調查，是「自己人查自己人」，並批評監警會是「無牙老虎」。他認同需成立獨立調查委員會徹查警方本月12日的行動。

昨日參與集會、30多歲的洪先生亦有參加本月12日的示威集會。他說只站在後排支援，無衝擊警方，不明白為何當時警方會以催淚彈及布袋彈等驅散和平示威者。

（反修例風暴）