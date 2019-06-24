消防處：往警總路塞 研移開路障不果

花1.5小時抵警總門外

消防處資料顯示，處方上周五晚近9時43分接報，先派出兩架救護車，首架約10時到場，但因道路被示威者阻擋，救護車需停泊謝斐道及分域街交界，未能繼續前進。消防處發言人表示，當時街上有大批示威者及有路障，救護員一直透過消防通訊中心向警方尋求協助，包括要求警方陪同開路及建議其他可行路線；救護人員亦曾研究移開路上障礙物，但考慮到障礙物數量及現場情况，認為做法不可行後放棄 。

發言人續稱，在無其他切實可行的方法下，首批救護員約於11時11分，在分域街及謝斐道交界帶同抬牀及救援裝備步行出發，前往警察總部西面大閘。不過，由於前往西面閘口的路面有大量障礙物，救護人員需改經人群，先前往警總東面入口樓梯，人員於11時27分抵達該處，並在11時30分抵達警總西面大閘外，但大閘被上鎖，未能進入。意味首批救護員由10時許到警總附近，至成功抵達警總門外，過程用約1.5小時。

而警方昨亦進一步解釋，於晚上9時33分召喚救護服務，由於示威者把警察總部包圍，並堵塞附近一帶道路，救護車未能進入警察總部，最終救護員需要帶同裝備步行，於晚上約11時半到達警察總部東面入口。警方並稱當晚由兩名員工陪同另外13名員工登上救護車，基於員工私隱，不會公開他們的治療詳情。

（反修例風暴）