被圍期間高層拍片撐同袍 未見盧偉聰鄧炳強

該段長約兩分鐘的短片近日在警隊內部流傳，以關注警員心理健康的「心聆團隊」名義發出。多名警隊高層在片段中現身輪流發言，為前線警員打氣，不過未見警務處長盧偉聰、副處長（行動）鄧炳強或副處長（管理）郭蔭庶。「心聆團隊」是由警隊心理服務課成立，由不同職級的警務及文職人員義務組成的團隊，以關懷有需要的同袍。

當時正身處灣仔警察總部的警務處監管處長劉賜蕙在片段中表示，知道同袍各自在崗位支撐着，呼籲警員「撐下去，加油」。警務處助理處長（人事）陳俊燊提到，其團隊會照顧警員於心理與福利上的需要。

總警司（人事部）劉鳳霞則說感受到警員團結，並呼籲同袍小心及「沉着應戰」。總警司（有組織罪案及三合會調查科）黃維亦呼籲同袍加油並「共渡時艱」。

前線：短片「於事無補」

有前線警員向本報記者表示，打氣短片對事件「於事無補」，多名同袍都不理解為何警方會容許示威者當日持續包圍警察總部，亦有感被示威者的行動侮辱，「只是拍片又有何用？當時又不驅趕示威者離開？」。該警員表示，即使同袍之間互相支持，但社會充斥着仇警的氣氛，自己與不少同袍不論執勤或日常生活都承受很大壓力，「都幾無助」。該警員說，希望警隊高層想辦法，令警隊可重新上路。

（反修例風暴）