法政匯思指5傷者3公院被捕 醫護法律82選委促警勿非法蒐證

明報記者

警方發言人回應稱，根據警隊條例第50條，如警務人員合理地相信有人干犯可被判監的罪行或在訂明的情况下，可作出拘捕；即使該警務人員沒有手令，亦可行使拘捕權力。如駐守急症室警員在大堂發現求診者有可疑傷勢，警方會主動跟進。警方在醫院調查任何個案或進行任何行動時，不會阻礙任何人接受治療，亦絕對尊重病人私隱，如對警方有任何指控，歡迎向警方提供具體證據以作跟進。對於一些沒有事實根據的指控，警方表示遺憾。

警方：有權拘捕 毋須手令

醫學界、衛生服務界及法律界82名選委，連同兩個醫生工會和4個專業議政團體發表聯合聲明，呼籲警方尊重病人隱私，立即停止在公私營醫療機構向醫護人員隨意口頭查詢別人資料；如有需要，應循正常途徑申請法庭手令，再向醫院申請書面醫療報告。

稱警偷聽恐嚇取資料

法政匯思秘書游月華表示，確定有3名傷者在伊利沙伯醫院，以及各有1名傷者在廣華醫院及仁濟醫院被捕；當中4人涉暴動罪、1人涉非法集結罪。法政匯思召集人吳宗鑾指出，如警方涉非法蒐證，相關證據或未能呈堂，但亦有可能被法庭接納，證據一旦呈堂，被告將「無仇報」，呼籲警方尊重病人私隱。他又指出，如被捕者認為警方蒐證方式不當，有權向私隱專員公署或投訴警察課投訴。

衛生服務界選委洪梓然稱，衝突當日有警員沒有佩戴委任證，到急症室不同病區（cubicle）「偷聽醫護人員的說話」，「甚至用比較粗魯的語氣，去恐嚇姑娘、去問（病人）資訊」，他認為在目前警權過大的情况下，加上醫護工作繁忙，被恐嚇時會擔心需否負上法律責任。

促醫局發指引 列報警要求施壓應對

醫學界選委黃任匡表示，除非是法例要求，或傷者對自己或他人造成嚴重傷害，否則警方要獲得病人同意才能索取病人資料，「不是說一個警員走過來口噏噏，說想要資料就是法例，警員不是法律」，呼籲警方循正當途徑申請資料。另外，他認為醫管局應發出清晰指引，說明醫護在何時才需要報警，受警方施壓時如何應對。

醫局：3宗院內拘捕

醫管局發言人表示，根據不同公立醫院醫護人員的報告，局方知悉有3宗警方在院內的拘捕行動，包括伊院、仁濟及廣華各1宗。除了早前因荃灣港安醫院通報警方、在仁濟醫院被捕的傷者，本報獲悉，醫院閉路電視片段顯示，衝突中右眼中彈的拔萃女書院通識科教師在伊院急症室被捕；另有傷者在進入廣華醫院前，已有軍裝警員跟隨。

（反修例風暴）