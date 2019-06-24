鍾國斌倡重組行會 納「反對聲音」

鍾國斌昨出席港台節目《城市論壇》後形容，修例事件令大家感到行會給予特首的意見「是否出了事」，他舉例外國若發生重大社會情况，整個政府必定重組，但香港重組班子機會不大，故最容易是從行會着手。對於有示威者要求特首林鄭月娥下台，鍾認為林太現階段不能下台，她請辭中央也不會接受，但他強調林太若只願道歉而不願做其他事，是難令社會接受。

田北辰：關鍵是特首是否聽意見

實政圓桌田北辰認為，任何人一旦加入行會，都會被外界視為加入建制，加上行會保密制，「哪個泛民加入行會，與所屬政黨都會切割」。他強調行會組合本身沒問題，「反而是特首是否願意聆聽」，如特首願聽，議員必願意表達意見，認為特首多與較掌握民情的民選議員商討，才能更了解市民想法。

民主黨尹兆堅表示，港英年代的行會會找較開明的聲音入閣，令政府在政策上可吸納更多不同意見，並掌握民情；現時行會偏聽，「近親繁殖」得出的意見便變得「畸形」。對於鍾國斌稱行會重組不一定要包括「反對派」聲音，尹質疑其建議是否只出於行會內建制成員分配不均。

學者：受制行會保密制 泛民不願入閣

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，若找「面目模糊」的中間派進入行會，作用不大；若找具代表性的民主派成員，他相信民主派亦會考慮到受制於行會保密制、集體負責制而不願入閣，故行會要找能令公眾「拍掌」稱好的人，並不容易。

（反修例風暴）