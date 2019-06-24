32前高官議員聯署 促設委會全面調查

促收回6．12衝突「暴動」定性

聯署信又要求收回對6．12衝突的「暴動」定性。黎慶寧補充稱，香港當務之急是修補因近期事件觸發的社會撕裂，認為歷史顯示社會面對根深柢固的衝突時，真相及和解需並行，只有透過具公信力的組織，公正和全面徹查真相，社會傷口才可治癒，信任才得以重建。

自由黨黨魁鍾國斌昨亦在港台《城市論壇》表示，政府可探討成立獨立調查委員會，但調查應廣泛和全面，不應只針對警方，亦應調查示威者衝擊等事件。對於政府若拒設委員會，自由黨會否支持在立法會以《權力及特權法》調查，鍾稱今屆立法會會期明年7月結束，沒足夠時間調查，即使開展調查亦將「有頭無尾」。

鍾國斌：可探討 亦應查示威衝擊

譚耀宗：若針對警方 不合適

同場的民主黨鄺俊宇稱，警務處長盧偉聰日前就6．12衝突「開槍」決定與前線指揮官「割席」，令警隊士氣低落，成立獨立調查委員會便可查出當日是誰決定開槍。監警會前成員鄭承隆表示同意成立委員會，建議讓監警會主席加入，因監警會處理對警方前線的投訴，主席加入可讓委員會有更完整的報告。

民建聯會務顧問、全國人大常委譚耀宗昨說，若針對警方成立獨立調查委員會，做法並不合適，因要保持警方士氣；又稱示威者不應打擊警隊，對社會穩定和治安沒好處。譚耀宗說，沒聽到、亦不相信中央因修例事件，對特首林鄭月娥的支持有變化，他相信當政府有事情做得不理想，政府也會重新思考如何做得更好。

（反修例風暴）