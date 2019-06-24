連登網民發帖 號召今晨政總「接放工」

消息：若有衝擊 警方才行動

警方消息人士表示，長時間有於政府總部及特首辦附近範圍部署人手，警方不可假定示威者行動不和平，警方會採防守策略，出現衝擊才會行動。

昨日有群組發起投票，了解「6．24接放工」行動的出席人數及參加意向，相關行動的發起人不明。

民間一直提出多個訴求，包括撤回修例、撤銷對示威者的檢控、成立獨立調查委員會徹查並追究警員涉過度武力、撤回對本月12日衝突的「暴動」定性、要求特首林鄭月娥下台，政府至今無承諾上述任何一個訴求。對於與政府對話的可能性，中文大學學生會會長蘇浚鋒表示，今次示威並無「大台」，政府應與示威者直接溝通，但若政府有意與大專學界對話，他亦持開放態度。他強調對話前提是政府必須回應訴求，包括撤回修例，並認為對話必須有公眾參與。

眾志：民間訴求沒折衷可能

香港眾志主席林朗彥認為民間訴求已非常清晰，「看不到訴求上有任何折衷方案的可能」，故認為現時與政府對話不會有意義，促請政府盡快以切實行動回應市民的訴求。青年新政召集人梁頌恆說，政府自提出修例以來，過去4個月都有機會與市民對話，但政府一直拒聽意見。他說民間訴求非常清晰，不論情理或法律上都可行，若政府仍無法落實，「對話也沒意思」。

政府尋覓出路同時，民間亦關注反修例行動未來發展。有連登網民昨午在立法會示威區發起討論會，逾50名市民出席。討論會的發起人、英文系大學生Jenn（化名）向本報記者表示，冀網民可透過面對面討論，商討未來行動，亦可避免網上不負責任的言論及只流於「吹水」的討論。Jenn重申討論會的結論不代表全部市民，但認為可將結論上載連登，並繼續延續討論。

網民商行動發展 憂再圍堵失民心

有參與討論會的市民認為，現時政府「冷處理」所有示威行動，擔心示威者再圍堵政府大樓，將會失去民心，故認為需構思新行動迫使政府不能再「冷處理」。另有市民認為上周五「快閃佔領」的目標清晰，能短期癱瘓政府運作，但必須小心計劃能夠清楚表達訴求的行動。

（反修例風暴）