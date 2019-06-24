建制不反對撤回 學者：現下台階 李慧琼：支持者會理解 田北辰倡明言「按民意修例」

施祖祥：修例初心錯 拆去中港牆

32名前高官、前議員昨發表聯署信，呼籲政府盡快回應撤回法案等訴求（見另稿）。參與聯署的前憲制事務司施祖祥稱，修例問題不在解釋不足、宣傳不夠，「因為初心是錯的」，他說政府建議的修訂拆去中港之間的牆，令特區全無保障，「暫緩不如撤回」。同樣參與聯署的前立法局首席非官守議員李鵬飛稱，暫緩與撤回分別很大，不可混為一談，必須撤回草案。

李慧琼：或需找中間人與示威者商討

李慧琼昨於無綫節目《講清講楚》表示，「暫緩」修例說法對應近期發生事件「不是很實際、不是很對焦」，因政府已停止工作，不少人會反問為何要堅持下去。她稱民建聯不少支持者亦支持修例，對政府宣布暫緩失望，但若說傷害政府管治威信，宣布暫緩時已出現，若政府認為「撤回」有助修復社會，相信民建聯支持者會理解。

至於官員應否問責下台，李慧琼說市民對內地司法體系信心仍見不足，這並非政府解說可即時看到成效，「是否罪至死？我認為不是」。她稱政府今次付上很大政治代價，料日後施政更艱難。至於如何解結、應否與示威者對話，李慧琼稱新型遊行模式無領袖，較難處理，或需找來中間人，例如宗教領袖等與遊行者商討，如何可令大家「停一停」、靜下來。

譚耀宗：暫緩撤回無分別 不應糾纏

民建聯會務顧問、全國人大常委譚耀宗昨稱，暫緩與撤回做法無分別，不應再糾纏。他說政府面對突發事件做的決定，可能與之前的不一致，建制派亦可能有不理解的地方，但會團結一致共渡時艱。

自由黨黨魁鍾國斌稱，現時「暫緩」效果無異於撤回，政府與示威者雙方鬥硬無用，「若撤回、暫緩真的有分別，固執（字眼）或有道理，現時明顯不會再提交，與撤回有何分別？事實是無分別。不要為了（撤回）兩個字，繼續給予示威者藉口，作出對港不利的事」。

實政圓桌田北辰表示，若政府撤回，他不會反對，因目前逾七成市民要求撤回，「要順應民意，政治上亦理解」。但他表示即使撤回，政府亦可隨時再度首讀，認為若政府明言無限期暫緩，並說明日後只會按主流民意支持的方案修例，相信保障較撤回更大。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，民建聯作為建制第一大黨，亦不介意政府「撤回」方案，已給予政府下台階，當局大可順應考慮。他亦指出，現時社會就事件提出多項訴求，政府過去一段時間多次「擠牙膏」回應，可謂進退失據，相信未來亦需一併考慮後回應各方訴求。

明報記者

（反修例風暴）

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