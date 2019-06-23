抗爭路茫茫 「陷膠着不死心」

黃之鋒倡投票定去留 TG群組拒聽指揮

示威者前日上午約11時開始包圍警總，至晚上11時半仍未散去，香港眾志秘書長黃之鋒一度建議投票定去留，惟遇上救護員接走警總內身體不適者，最終無法投票。另邊廂，有人在Telegram（簡稱TG）群組「敬告黃之鋒」，表示歡迎他並肩，但「我們不要大台，不要精神領袖」，又指「2014年的失敗，你有份造成」，表明不想聽其指揮。

午夜後，群眾開始離去，有人說是為了趕港鐵尾班車，其後離開的人愈來愈多。至昨凌晨3時，警總外有示威者以揚聲器呼籲留守者離開，他說無特定領袖決定撤退，而是「群眾決定散去」。雖然有人曾說政府不撤回修例便無限期留守，但最終所有人散去，數名示威者離場前互相鼓勵，稱「明晚再見」。社會工作者總工會總幹事許麗明稱，有數名示威者向她說，包圍警總已經「做到嘢」，於是決定呼籲離去。

人潮散後，警總外遺下雞蛋殼、雨傘、頭盔、膠樽等，警總外牆多處被畫上「撤回」、「黑警」等字眼，多個閉路電視被噴漆及遮蓋。昨凌晨近3時半，大批軍裝警員走出警總拆除鐵馬和清理雜物。多輛旅遊巴經駱克道駛進警總，金鐘道亦開通，至於夏愨道及告士打道則在清晨約5時40分開通。

至昨晨，黏在警總外牆的蛋汁散發濃烈臭蛋味，多名清潔工人到場清理，並以強力水槍清洗塗鴉，亦有人撕下閉路電視的膠紙。部分塗鴉昨被黑色膠袋覆蓋，近中午有數名便裝警員拍攝外牆，又揭開黑色膠袋拍攝塗鴉。另外，昨早有近百警員各攜旅行袋分批登上數輛旅遊巴離開，部分警員配有可發射催淚彈的「大口槍」，亦有警員提着貼有「煙火彈」標示的鐵盒。

10餘休班警自發清潔警總

另外，約10多名休班警員昨午自發攜洗石水、百潔布、鐵鏟等到警總外幫手清潔。有參與的女警認為示威者也是「後生仔發泄下」，但指示威者應想像一下自己的家被人以這種方式發泄有何感受。一眾休班警清潔約3小時後離去，其間助理警務處長（支援）林曉彤到場向他們致謝。

立法會示威區昨午有示威者重來，當中16歲的簡同學說全家都反對修例，母親擔心他安危，要他每小時報平安，又要晚上8時回家，但他都隨時候命響應行動。與他同行的曾同學說，自己於6．12衝突後沒再與任職紀律部隊的爸爸直接溝通，只靠媽媽傳話。他說示威活動已陷膠着狀態，「未來不知怎行下去，好似什麼行動亦不太有效，不過我不會死心」。

（反修例風暴）