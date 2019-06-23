警總被圍一哥無影 前線：士氣跌谷底 盧偉聰發內部公告：一直留守共同進退

明報記者

盧偉聰昨向警隊發出公告，稱警總被包圍期間，「我和警隊管理層一直留守在警察總部和大家共同進退，一起應對事件」，又稱明白警員身心都承受巨大壓力，亦要長時間執勤，面對挑釁及嚴重暴力威脅，而警隊管理層是在基於公眾利益及同事福祉的大前提下，作出相關的行動決定，「克服這個艱巨的挑戰」。盧又說，未來一段時間「會繼續和大家一起迎難而上」。

「明知攻擊 推伙記食雞蛋」

有前線警員形容警隊士氣跌至谷底。他指前線不滿管理層明知警總被人包圍，都沒有應變計劃，亦沒有事先部署如何送走有需要的人，「唔防守唔攻出去，唔緊要。明知啲人會攻擊，仲推啲伙計出去食雞蛋」。他又說，對於警總被人塗鴉、擲雞蛋感唏噓：「執法者嘅地位、氣勢去晒邊？」

他又說，警隊內部對盧偉聰未有現身支持前線大感不滿。適逢昨日前處長曾偉雄現身回應傳媒提問，該前線警員形容曾氏說話技巧比盧「好100倍」，令一眾前線警員懷念曾氏任處長的日子，「曾偉雄最得軍心，所有士兵願意賣命」。昨日警隊亦流傳以粗言辱罵盧偉聰的聲帶，不滿一眾處長級高層沒有安撫前線，「軍心散晒」。

警隊流傳粗言罵盧聲帶

警察隊員佐級協會主席林志偉昨拍片鼓勵前線同袍，形容前日心情「徹夜難眠」，對同事執勤時被挑釁、辱罵及襲擊感極度憤怒及予以譴責，又指會向管理層反映前線意見。對於有同袍被人在網上「起底」，林警告「肯定會有後果」，警務處會嚴肅跟進。

撐警集會 出席者批政府軟弱

此外，多個團體昨傍晚在中環遮打花園舉辦「支持香港警察祝福香港晚會」，活動召集人李偲嫣稱，修訂《逃犯條例》可令台灣殺人案中死者潘曉穎沉冤得雪，但修例被政治因素阻撓，呼籲在場者為潘默哀。多名集會者輪流上台發言，其中顏先生說對政府很不滿，「有咩理由在6月12日之後，（官員）排住隊出來道歉？應該同全港支持修例的市民道歉！」他批評政府太軟弱。坐輪椅的黃先生則說，早前看見特首林鄭月娥道歉時「我即刻喊，我都唔明」，他認為特首和保安局長都毋須道歉。

集會期間，有數人到現場舉起橫額，要求政府成立獨立調查委員會調查6．12衝突中警方有否濫用武力，部分支持警方的集會者要求他們離開，雙方一度對罵。

會後被問到集會人數，李偲嫣稱預備了600張標語派發，所剩無幾。警方稱集會高峰時有600人。

（反修例風暴）