深信鄺語錄發自內心 「最大武器是溫柔」金句 議助也喊怪

Alfred自鄺俊宇2016年當選立法會議員後便一直當他的助理。若要用一個字形容鄺，他會用「善良」。「有人覺得他很做作，『頂唔順』他，會覺得他說的話令人毛骨悚然。」他舉例，如「不受傷、不流血、不被捕」和「最大的武器是溫柔」，「其實有一些聽起來我也覺得怪，香港人可能不習慣講太親切的語言，有人會覺得他雕琢文字，但我覺得是出自內心的」。

Alfred這兩星期一直跟隨鄺俊宇到處跑，看到他6．12當天暈倒，Alfred表示十分擔心，但他苦笑道：「他堅持不斷巡邏，（6月12日凌晨）已經兩三點了，他覺得要從添馬公園到龍和道不斷看，其實我也累了。不過他真的很擔心會有亂子。」

網民對鄺俊宇的印象大大加分，但Alfred覺得鄺其實沒變過，「他很接受到，每個人有不同的位置，如果有一些位置沒有人，他就會毫不猶豫去幫忙」。也有網民好奇，為什麼鄺俊宇每次出現都身穿同一件衣服，質疑他沒洗澡，Alfred澄清，「我無留意網民這樣問，但他有更衣啦！」

（反修例風暴）