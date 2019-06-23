鄺俊宇自比老化iPhone電 不忘多謝連登仔

facebook內信息近1萬個

訪問前，鄺俊宇問記者能否邊看手機邊答問題，因他太忙，唯獨訪問時才能偷一點時間看手機。他手機裏的facebook，有近1萬個信息，其團隊成員會幫他看，他自己也會看，但不久他便發現自己一心不能二用，只好放下手機，一邊接受訪問，一邊呵欠連連，又為此不住道歉。

6月11日，有警察於金鐘港鐵站搜身，甚至要年輕人一字排開，鄺俊宇說，於是他與另外幾名泛民議員趕過去幫忙解圍，結果一直東奔西跑幫不同人解圍。6．12早上近11時，他在政總外聽到立法會會議將會延遲，即修訂《逃犯條例》暫無法二讀。他形容恢復二讀是他當時最擔心的事，聽到示威者阻止立法會開會的第一步成功後，他頓時放下了心頭大石。他回想，或許是因為一直精神緊繃，當稍一放鬆，就暈倒了。

暈倒有段古 6‧16放假半天

令他失聲痛哭的，還有6月15日在太古廣場外牆棚架墮下身亡的梁凌杰。後來，太古廣場外的電車路欄杆掛上橫額，指控鄺俊宇與梁之死有關，「連登仔」連忙「開po」，召喚人手除掉橫額，然後馬上請求「連登討論區」負責人把該「post文」刪除，以免「鄺仔看到」。

獲得網民厚愛，他說要特別感謝「連登仔」。

6月16日，鄺俊宇說網民要他放一天假，他沒參與遊行，獨個兒到西貢歇息。充電後，他回歸金鐘，青年簇擁着他，掌聲不斷，大概是對於這枚老化了的iPhone電池提供了最大的能量。

（反修例風暴）