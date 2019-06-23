「宇」青年同行 「保護雞蛋不要破」 大學生：鄺俊宇在做議員該做的事

這批青年在Telegram常以「發夢」作為行動代號，他們「發夢」到金鐘「野餐」，又「發夢」到港鐵，他們不像兩年前與特首同行的青年般自信滿滿，他們被視為「廢青」，其聲音走不進特首的耳朵，但他們在示威中找到他們認為可倚靠的「神」。

「神」與青年同行，警察在港鐵查青年身分證，他趕來理論；受傷青年不敢入醫院，他在18區建立醫生聯絡網照顧傷者；青年勇武要衝擊，他說：「答應我，不流血、不受傷、不被捕。」他是鄺俊宇。

文：黃心悅

圖：李紹昌

初心始於阿媽叫做義工

建18區醫生網 助不敢求醫傷者

現在流行說「初心」，被稱為「鄺神」的鄺俊宇，初心由小學三年級說起。

三年級時，鄺媽媽嫌鄺俊宇常在家搞破壞，把他扔到青年中心做義工，開始與青年同行，幫人借還玩具。由中心義工，到中心助理，再做議員助理，然後在2007年以24歲之齡成為區議員，於2016年當選民主黨立法會議員，今年36歲。

6月11日晚，警方大規模檢查到金鐘的青年人的身分，以往沒走得那麼前的鄺俊宇即趕往協助，自此與青年人建立信任。年輕示威者不敢看醫生，他建立了一個「18區醫生網絡」，只要「找鄺仔」，無論你在何處，總有醫生能趕過來。鄺俊宇笑說，自己像以前戰爭時的地下組織。在「鄺神」庇護下，有學生說，他不會阻止大家衝，游走各地方確保大家安全，「（在泛民中）感覺不那麼和理非，起碼肯出來，願意留下來，已經表示了一種支持和鼓勵」。

學生：鄺確被「過度封神」

胡志偉也很勇，只是沒經營fb

在示威場上為青年遮風擋雨，不止鄺俊宇，民主黨主席胡志偉也在催淚煙中高呼「我要見指揮官」。20歲的大學生Chris說，鄺俊宇在做正常議員該做的事，確被「過度封神」，胡志偉做的和鄺俊宇差不多，也很「勇」，「但他（胡）沒有像鄺俊宇一樣落力經營facebook吧」。

浸大學生會會長方仲賢說，鄺最多只能維持「一國兩制」的現况，不能帶來改變。「他最多只是一個還會動的齒輪，其他泛民是生鏽、故步不前的齒輪。」

Chris說，社會標籤年輕人是「廢青」，這次修例只是導火線，重點是新一代驚覺，大家一直最引以為傲的「自由」正被逐漸踐踏。方仲賢表示，最希望這場運動結局能改革政府，「這是最ultimate（終極）的目標，但我們都知道無可能」。

港府被批對這些聲音置若罔聞，作為代議士，鄺俊宇也認同，香港其實沒有任何青年政策，「那種無力感其實來自城市結構，我們不能置一頭家；不能租樓；社會缺乏創意；經濟單一……我們城市的年輕人，看不到天空，飛不起」。

茶葉滾水作比喻 冀年輕人改變香港

這次，一群年輕人做了一個相同的夢，夢想要飛起來，要帶來改變。鄺俊宇說：「我常常形容人有3種：雞蛋、蘿蔔、普洱茶葉。開了一鍋滾水，放蘿蔔進去，滾着滾着就會融掉，火鍋一樣。這類人沒有自己的；雞蛋會變硬，（對於那鍋水）沒有做任何改變，他只會改變自己；普洱茶葉就會讓滾水慢慢泡成一壺普洱茶。」

倘若香港就是一壺滾水，鄺說，現在的年輕人或許是一隻隻雞蛋，但相信最後會變成普洱茶葉，「有些東西，只要你很努力經營，上天總會對你不薄，給你少少成績的」。

沒走進人群的高官，昨晚開集思會，討論如何令施政更貼近民意。走進人群的鄺俊宇，6月16日在太古廣場獲眾人圍着歡呼拍掌，有人說當時「嗌得大聲過睇（樂隊）LMF演唱會」。掌聲背後，鄺俊宇不認為這場運動有任何人是神，不過，他做了今次政府沒做的事，「我要在雞蛋未爆破之前，至少要做到一件事。我要保護他們，在他們當中囉」。

（反修例風暴）