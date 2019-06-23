接報後兩小時進入警總 消防：示威者沒阻擋救護

白車泊分域街

救護攜裝備步行

消防處資料顯示，處方前晚9時43分接報，先派出兩架救護車，約10時到場，但因道路被示威者阻擋，救護車需停泊謝斐道及分域街交界。其後，救護員發現街道被鐵馬等堵塞，救護車未能前行，並有大量情緒高漲的示威者，經評估後，救護員帶備包括抬牀等救援工具，徒步經過大批示威者，前往警察總部。

救護閘外等20分鐘

郭家麒：警稱找鎖匙

至11時35分，首批救護員到達警總門外，其間示威者開路予救護員，但警員沒即時開閘。當時在場的公民黨立法會議員郭家麒說，閘內警員以「找鎖匙開鎖」為由，令救護員在外面等待近20分鐘才能進入警總，又指警方派出防暴警員戒備，既刺激現場示威者，亦阻礙救援時間。救護員約昨零時半送走10多人，有人要用擔架抬走，亦有長者及孕婦離開。

據消防處紀錄，首兩批救護人員分別於昨零時及零時40分接觸傷病者，分別距救護員抵達警總30分鐘及1小時10分鐘。消防處稱，須待警察安排職員開閘，帶往傷病者身處的位置，時間較長是因示威者阻塞道路，但補充說「示威者沒有阻擋救援人員」。

消息：不適者久候不果先上樓

警方消息人士稱，警方確實需時尋找鎖匙開鎖，而警總內不適者等候良久救護車仍未抵達，遂先上樓休息，至救護員到來，警員才帶傷病者回大堂，準備好才開閘。

警總被包圍期間，警察學院副院長李仲華接受採訪時說，警總內有不同人被困，包括孕婦，反問︰「是否我們的同事不是人？」李離開時被示威者以粗口辱罵，被拍攝到做出疑似粗口手勢回應。

（反修例風暴）