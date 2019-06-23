曾偉雄：因政治訴求撤控 法治會崩潰

叫換位思考 「不想道歉成風土病」

警方2011年3月曾以胡椒噴霧處理反預算案示威衝突，其間射中小童，時任警務處長曾偉雄當時稱「維護法紀要道歉是天方夜譚」。有記者昨問曾偉雄，反修例風波發酵為包圍警總，警民關係十分緊張，市民要求警方道歉的訴求是否天方夜譚，他起初稱大家應「換位思考」，「如果你是警察，你當時面對（近日示威）情况，你會怎樣？」被追問下，他續稱不希望道歉變為一種「風土病」，「履行職責應否道歉，就由你自己做判斷」。

民間主要訴求包括撤控6月12日的被捕示威者，曾偉雄認為須就此提出「友善警告」，指檢控與否不應透過政治手段處理，「如果每件事不講法律，只講政治訴求，香港會變了怎樣的社會？我們的法治就會崩潰」。

國際特赦：6‧12警武力過度曾：「被動式」動武

對於國際特赦組織確認警方在6月12日處理衝突時武力過度，曾偉雄稱未看過相關報告，但從電視直播所見，當日示威者衝擊警方防線的武力較他在任時的佔中更嚴重，催淚煙已無法制止，認為警方當日的武力是「被動式」，且有需要和合法，令立法會大樓免受衝擊，「整體情况是警方在履行職責」。他續稱，記者採訪被警方用槍指、示威群眾被催淚煙夾擊無路可逃等是個別情况的指控，現有機制足以處理。

國際特赦組織香港分會總幹事譚萬基回覆稱，冀曾偉雄全面看組織的報告，當中採用的片段經組織總部和專家確認真確，6月12日當天組織亦有人在現場觀察，認為警方驅散示威者使用過分武力，有違國際指引。對於曾偉雄強調警方當日整體只在履行職責，他認為警方指令從上而下是反映整體部署，「如果要整體檢視，他（曾偉雄）應支持成立獨立調查委員會」。

（反修例風暴）