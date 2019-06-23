譴責圍警總 警列6行為嚴肅跟進 示威者激光射警臉 大樓內豎紙牌槍靶回應

警方昨凌晨4時49分發稿就包圍警總予以嚴厲譴責，指示威者前日早上約10時50分起堵塞灣仔夏愨道、軍器廠街、告士打道一帶，再進一步包圍警總，嚴重影響警方工作，包括緊急服務，灣仔警署報案室服務暫停，灣仔分區有60個999求助個案未能即時處理，需調派其他資源跟進，電子報案中心的跟進服務亦因職員無法進入警總辦公而暫停，亦有員工身體不適，但因道路被阻而被延遲送院。

警方又稱示威者包圍警總期間有6宗罪，包括用鐵馬等堵塞出入口大閘、擲雞蛋、在外牆塗鴉、用膠紙遮蓋閉路電視、向警務人員淋油、用激光射向警務人眼睛，強調警方已以最大容忍度讓示威者在警總外集結，但示威者表達訴求的方式已發展到既不合法、且不合情理的程度，對於這些違法行為，必定嚴肅跟進。

稱對集結最大容忍

示威者已不合法不合情理

包圍警總的示威者前晚高峰時有逾萬人，軍器廠街天橋被佔據，人群更伸延至駱克道，據悉警總內數百人未能離開，入夜後警總內人員與示威者互相挑釁，氣氛一度緊張。據本報記者所見，每逢警方在警總內舉機拍攝，外面的示威者即叫囂起哄，其後更有人以激光射向警總，有警員臉部被照射，有孕婦由救護員抬離時亦被激光射臉，警總內則有人揮動紙牌公仔槍靶回應。

警察學院副校被罵後疑豎中指

亦有片段顯示，身兼警察學院副院長的總警司李仲華在場向傳媒指摘示威行動令救援受阻，認為每人都需被關懷，而非以粗口惺惺作態，即惹起在場示威者粗口大罵，李受訪後亦疑以粗口手勢「豎中指」回應。

張達明：政府不作為恐更激烈

法律界：可控集結傷人刑毁

香港大學法律學院首席講師張達明說，理論上示威者可控未經批准集結，甚至因破壞社會安寧而控以非法集結，但暫不能就警方聲稱的示威的行為評論可控以什麼罪名。他認為反修例風波發展至今，社會上各說各話，最有效是政府成立獨立調查委員會，交代6月12日衝突的來龍去脈，才有望平息，「獨立調查可搞清成因、處理方法、改進地方，亦是文明方法……若政府一直不做任何事，很難避免大家覺得繼續要做更激烈的事，逼政府回應」。他認為政府應正式講「撤回」修例，勿再在字眼上拖泥帶水。

法政匯思召集人李安然稱，初步看包圍警總可被視為未經批准的集會，激光射眼或會被指企圖傷人或傷人，堵塞出入口則或被視為故意阻撓在正當執行職務的警務人員，而擲蛋、塗鴉、膠紙遮閉路電視均有可能被指刑事毁壞。他認同若有獨立調查委員會，可全面剖析6月12日的衝突。

國際特赦組織日前發起全球聯署要求撤回修例，該組織香港分會總幹事譚萬基稱，只有撤回修例和作獨立調查，才能平息風波，「如果政府不能有個說法，令公義被看見，很難完結件事」。

明報記者

（反修例風暴）