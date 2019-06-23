中小商會：外國客暫停來港洽商 廠商會：國際投資者未失信心

巢國明昨在商台《政經星期六》表示，近日有外國客人擔心香港社會不穩定，加上會展一帶有示威，詢問會否影響之後兩個月在會展的展覽；亦有外國商界拒絕來港洽談生意，香港的企業要飛往上海與他們見面。巢國明稱，中美貿易戰加上本港政局均令營商環境變得很惡劣，認為政府應深思年輕人訴求是什麼、政府工作是否做得到位。

楊立門出席同一節目時表示，近日有外國珠寶業界詢問還能否來港出席珠寶展覽，但他認為現時情况暫不至於令外國投資者失去信心。前特首梁振英日前呼籲商界組團「連續出訪」，重建香港聲譽，楊立門說暫未覺得需要大規模組織商界到外國解釋香港情况，又認為游說工作應由政府做。

楊立門稱政府未回應訴求

「未拔走條刺 民情續發酵」

楊又稱，經過今次爭議，政府日後管治或失效，即使當局有意推動便利商界措施，亦難獲立法會支持。他認為，社會還有幾個訴求未獲政府回應，包括成立獨立調查委員會調查警方是否濫用武力等，「未拔走條刺，民情會一直發酵，年輕人不會滿意，是否會再『游擊隊式』阻礙政府、港鐵、機場等運作？希望政府有個說法，盡量平息大眾訴求，亦希望不要再有擾亂社會秩序的行動」。

（反修例風暴）