料遊行市民訴求已實現 曾鈺成：去得太盡 民意會逆轉

曾鈺成稱，政府修訂《逃犯條例》原意正確，若要政府說「撤回」，等同承認修例是壞事和錯事，難以向支持修例的市民交代。他認為，在今個立法會期甚至下個會期，修例都難具備條件在立法會審議。

朱凱廸：暴動罪法例過時

民間另一訴求是政府撤回「暴動」定性，議會陣線立法會議員朱凱廸昨在港台節目《星期六問責》中表示，現時的暴動罪法例過時，定義不清晰，給予律政司及警方很大酌情權引用該例控告示威者；政府若有證據證明示威者襲警，可控告襲警或刑事毁壞等清晰罪行，市民不想看見任何人因參與示威面對「不相稱的刑罰」。同場的新民黨容海恩認為，現時是否定性暴動不重要，而是視乎法庭判定個別人的行為是否涉及暴動，不應用政治方法處理刑事檢控案件，法庭自會裁定是否暴動罪。

公務員工會促麥美娟澄清粗口事件

女兒獲委資深大律師的前政務司長林瑞麟昨出席委任典禮，他回應表示，市民近日已就修例爭議向政府「廣泛表達」，政府已「應該聽到」，呼籲各方繼續保持克制，讓香港繼續正常運作。

另外，香港政府華員會和公務員工會聯合會昨發信，要求工聯會麥美娟澄清有否在本月15日在建制派議員與特首林鄭月娥會面期間，以粗言辱罵林太，又稱麥美娟接受記者查詢時「既不否認也不承認」，如確有其事，應向特首公開道歉。工會稱，任何公職人員包括行政長官、各司局長、各級公務員等，在執行職務時不應受任何語言暴力侵犯，又稱議員理應作為港人，尤其是年輕人及兒童的表率。

（反修例風暴）