鄭若驊親身道歉：暴動與否 按法作檢控決定

鄭若驊昨日承認，政府修訂《逃犯條例》的工作不足，引起社會矛盾和紛爭，她作為政府團隊一分子，就此向公眾真誠致歉；政府會繼續以謙卑的態度聆聽公眾意見，及繼續接受批評，以希望把工作做得更好，能夠盡量回應社會的要求。鄭若驊回應說，之前以網誌形式道歉乃因「工作安排」，昨日典禮是她事後首個出席的公開場合，所以希望親自向公眾致歉。

稱政府已停止修例工作

對於有示威者可能會被檢控，鄭若驊稱無論示威有否被定義為「暴動」，均不會影響律政司的檢控工作，律政司檢控時一定會按照法律，看相關證據，以及跟隨《檢控守則》作出決定。她續說，除非案件有充分證據令法庭接納，律政司不會作檢控決定，又指按照《檢控守則》，律政司會獨立、不偏不倚、無畏無懼作出檢控決定。

鄭若驊未有正面回應會否完全撤回《逃犯條例》，只稱政府已經停止在立法會大會的修例工作，亦無既定時間表，不會貿然重新啟動相關修例。有記者追問，政府會否就6．12金鐘衝突中警方使用的武力成立獨立調查委員會調查，鄭若驊回應稱，現階段應該先用現有投訴機制處理事件，包括監警會。

強調不能用域外法權處理台案

鄭若驊最後強調，不能藉公民黨立法會議員楊岳橋等倡議的擴大域外法權的方式，跟進港人陳同佳涉台灣殺人案個案，因為現行法例不容單靠剔除某些條文中的地域限制，便可在處理台灣殺人案中行使。

（反修例風暴）