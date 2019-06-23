行會建制泛民同聲：對話是出路 政府高層考慮與示威者對話

特首司局長集思會5小時

討論如何多聽民意

特首林鄭月娥昨日與司局長舉行長達5小時的集思會，政府消息人士表示，會上討論未來如何多聽民意、怎樣多與市民「connect（聯繫）」；會上多名司局長都有發表意見，例如問責團隊應「多見人、與持份者多見面」。

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀稱前日向政府提出派員與示威者對話，但獲回覆說擔心刺激到示威者情緒。她認為示威會持續一段時間，政府「暫時無咩可做，（回應）示威者訴求做得的都已做」。

倡獨立調查 不止查警

張炳良：重啟政改無可避免

張炳良昨在商台節目《政經星期六》提到，動輒要百萬人上街才解決到問題，是政治制度失效，他在節目後稱未來無可避免重啟政改。他說警隊現時成為磨心，認同有需要成立獨立調查委員會，調查引起6月12日周三衝突的各方因素，調查不止針對警方，不是法庭、不會判刑，但會找出真相，還其公道。至於中央會否收緊對港政策，他說相信中央會全面檢討整件事，如2003年七一遊行後一樣。

張炳良接受查詢時說，大方向是對話，但如何促成，他不便給意見。他認為局勢還有一段時間發展，新世代抗爭「無大台、無領袖」，政府要找人談判不容易，而政黨和組織都不會敢說自己有代表性。他認為，政府正在反思、評估，亦需顧及建制派和支持者的情緒。

林正財稱社會走向無互信危險

倡復和運動 設對話平台

行政會議成員林正財稱，各方用和平態度，相信社會可以找到出路。他接受查詢時說，現時社會有走向「零社會資本」的趨勢，無互信、碎片化，非常危險；希望社會有「復和運動」，凝聚社會共識要有對話平台，但沒有人敢說有代表性，或群眾認為該人不能代表他們，現時困局需時間解決。

毛孟靜：示威者怕檢控

不會自認領袖

民主派會議召集人毛孟靜認為現時是死局，政府近日的回應是「太少太遲」，政府想打消耗戰，前晚劍拔弩張的情况，會嚇走部分參加者，惟現在是暑假，年輕人很易散了又聚。她稱示威者不會自稱領袖和大台，因為不想給機會政府認出、之後檢控；建議政府本周初與學生代表對話。

區諾軒：談判解決不可行

立法會議員區諾軒表示，現時沒有大台，無人能代表示威者，故以談判方式解決問題「基本上不可行」；現時唯一的解決方法，只有政府修改有關「暫緩」的字眼，直接宣布「撤回」方案，否則示威者會繼續他們癱瘓政府部門運作的行動，而從前日行動所見，示威者確實透過行動達到目的。對於有指政府採取守勢、轉打民意戰，區諾軒稱示威者亦會留意。

民陣今晚在立法會示威區舉行「追究警察濫權集會」，周三（26日）則在愛丁堡廣場集會，冀在G20峰會前向特首施壓。民陣召集人岑子杰昨稱，留意到網上動員一直持續，民憤只有特首可解決。他批評，林鄭月娥開數次記招，民怨都持續，或以為「唔講就無事」，其實是走向極端；而政府過去不聆聽和平、有大台的示威，公民運動的領袖很多都被政府「嚴刑峻法」對待，結果逼到公民社會走到現時「無領袖、無大台」的情况。他強調民陣的活動必會是和平、合法，被問及若政府邀請他對話會否出席，他說市民訴求已很清晰，若政府邀見面，要講清楚目的。

明報記者

（反修例風暴）

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