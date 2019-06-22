內會財會取消 羅智光盼暑假前撥款加薪

范國威倡討論警濫權 建制否決

公務員事務局長羅智光表示，期望可以在暑假休會前通過財委會撥款，讓公務員及資助機構員工加薪。

范國威會上動議於下次會議中，討論警方涉嫌於上星期金鐘衝突，懷疑有醫護人員被警方阻撓救護工作，他指由於事件涉及警務處與消防處工作上有不協調，認為事件涉公眾利益，符合委員會職能範圍。

有建制派議員認為，沒有證據證明指控，自由黨邵家輝認為，如涉及警方執法問題，應該交由監警會處理，而非在委員會上處理，最終投票否決有關動議。

對於政府修訂《逃犯條例》引發的風波，羅智光會後見傳媒時表示，政府已公開承認工作有不足，希望社會見到政府的誠意，又說政府會用心聽訴求，努力推進香港未來發展。被問到公務員士氣有否因事件下降時，羅說公務員十分專業，每次有情况出現都有應變方法，相信公務員忠心及竭力為市民服務。

陳健波邀泛民周一會面 商審議次序

內會和財會昨日會議均告取消，財委會主席陳健波說，邀請民主派下周一會面，商討審議撥款的次序。民主派會議召集人毛孟靜稱，民主派會商討是否赴約，並考慮先制訂審議項目優先次序的清單。

（反修例風暴）