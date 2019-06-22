律師憂難索償 籲傷者速求診

6．12衝突當天，不少示威者在混亂間受傷。有示威者因衝突導致手腳皆有瘀痕，但不敢到公院醫院驗傷，因顧慮到公院急症室警崗有警員駐守，最後該示威者到相熟的家庭醫生求助。

有示威者拖數日 抵不住始求診

但該示威者並非孤例，他說有其他受傷示威者怕被捕，不敢到公院求醫，但又不夠錢而不敢去私院求診，又沒有相熟的家庭醫生。他聽聞荃灣港安醫院拒絕救助受傷示威者，批評醫院「專業失德，完全違反醫護專業」。另有示威者更抵受身體不適拖延數天，實在耐不住才到院檢查身體及治療。

律師文浩正表示，有數名示威者吸入催淚煙後肺部持續不適，卻擔心公院會向警察報告而遲遲不敢求醫，需由他介紹相熟私家醫生治療。他呼籲傷者盡快求醫，另若傷者欲日後申請民事索償，需證明傷勢屬警察構成，故即時求醫及驗傷，可讓法庭按傷勢、環境證供及口供等判斷，否則愈遲求診及驗傷，愈難證明兩者關係。

（反修例風暴）