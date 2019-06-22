私院收傷者無統一指引 病人組織促訂立

聖保祿浸會港怡醫院：沒接警查詢

聖保祿表示，沒有接獲警方查詢，亦沒有任何通報；而涉打鬥、性暴力等個案會轉介公院，一般不會主動報警。浸會及港怡稱沒有收到警方要求通報。至於會否接收涉罪案傷者，明德國際醫院、港怡均表示會為有需要病人提供醫療服務，養和醫院會為危急病人急救，視乎情况轉介公院；浸會及香港港安沒正面回應。私家醫院聯會表示，各私院獨立運作，聯會沒發出指引。

食物及衛生局長陳肇始表示，每間私家醫院的規模及服務不同，會因應病人安全，評估能否提供服務，若不能則會在安全情况下轉介。至於平衡病人私隱與警方執法，院方有責任提供指引予醫護人員，另醫護要遵守專業守則。對於拒收涉罪案傷者有否違反發牌條件或相關條例，衛生署沒正面回答，亦沒有就通報警方事宜向私院發出特定指引。

彭鴻昌料困難：醫局亦無清晰指引

病人政策連線主席林志釉表示，若院方認為涉罪案等患者需接受進一步治療，但轉介其他公院，他懷疑是否商業利益凌駕病人利益。他建議統一制定通報警方指引，並訂明應由院長等管理層作報警決定。社區組織協會幹事彭鴻昌表示，醫管局未有清晰指引決定何時報警，相信私院亦難統一。

荃灣港安：通報與否靠前線判斷

荃灣港安發言人昨凌晨表示，院方2018年更新入院指引，不宜處理懷疑斬人、車禍、槍傷及墮樓等個案，以及懷疑與法律訴訟有關個案。因醫療設備有限，院方未能處理病人自殺等個案，會先提供急救及基本治療，待情况穩定後轉介公院。6月12日傍晚約6時，有4名荃灣警署軍裝警察到醫院，要求院方通報懷疑涉及「金鐘衝突」而受槍傷者個案，至晚上10時半有患者求診，護士為其清洗傷口後，建議到公立醫院求診，病人自行離開；當值經理應警方要求通報懷疑槍傷個案。院方認為，就平衡病人私隱與配合警方調查無清晰指引，靠前線醫護判斷需否通報，有灰色地帶、易混淆。本報昨補充查詢患者有否受槍傷，截稿前未有回應。

荃灣港安醫院長凌宏寶表示，私家醫生屬自僱者，若花時間上法庭、寫報告，加上驚動警察，部分醫生或認為較「麻煩」。私家醫院和醫生亦未必合適做「法醫學鑑定（medicolegal）」，認為應由公立醫院處理。

警方發言人表示，不會到醫院阻礙任何人接受治療，當醫護人員發現求診者有「可疑傷勢」，會通知警方跟進。

（反修例風暴）