睹「淺啡圓物」飛來 如被狠打一拳昏去 中彈吐血高中生：沒衝擊卻遭射臉

明報記者

距警3車線未見舉警示 質疑過度武力

該名受傷青年憶述，當日放學後到金鐘，大部分時間在夏慤道近紅棉路天橋底，其間曾躲避催淚煙而走到金鐘道。至下午5時許，他在解放軍駐港部隊大廈附近一個草叢探頭張望，突然被催淚彈擊中左眼和鼻之間位置，頓時暈倒並流出大量鼻血。他憶述中彈一刻見到有「淺啡色圓形物體」直飛向自己，形容像被人「狠狠一拳打中」，之後暈倒在地。他其後被人拖到一旁救治。

他強調中彈前自己只是站在原地，沒有移動或大呼大叫，與警方有3條行車線距離，中間以鐵馬分隔。他又稱，開槍前並未見有警方舉旗警示，質疑警方使用過度武力，「現在不是打獵物或站着不動的紙靶，而且還要瞄向頭部」，形容警方執法「好離譜」， 「覺得差佬只是發泄，可能平時被上司鬧，不爽，找機會發泄，射靶無癮，可以借這個理由發泄，任打唔嬲」。

吐血因鼻血倒流非內傷 鼻樑骨折毋須留院

對於網上流傳他吐血的片段，他澄清當時不是內傷吐血，只是鼻血倒流要用口呼吸，並將口腔內的血液吐出來，「我真是覺得自己快死，為何不寫好遺書才出來？」送院後經醫生診斷為鼻樑骨折及肩膊軟組織受傷，毋須留院。

他又說，到達醫院後有一名熱心市民上前保護，故未有於警方在醫院搜捕期間被捕，但他知道自己學校曾與警民關係科接觸，擔心最終會被捕及起訴。該名陪伴受傷學生診治的女士向傳真社稱，眼見警方在醫院搜捕受傷者，情况非常壞，故上前協助。

傳真社：警最少發21槍 4催淚彈水平射

傳真社透過該受傷學生的容貌、傷勢、入院紙及當日穿著衣物核實其身分。傳真社又透過傷者手機最後拍攝的片段及其他網上片段，推斷他在當日5時12分至31分之間受傷。傳真社又根據網上直播片段，統計警方在該位置以防暴槍向人群發射最少21槍，其中4次催淚彈均以接近水平角度射向人群。

（反修例風暴）