港政協團體捐100萬予警福利金

港區省級政協委員聯誼會與香港政協青年聯會約30名會員昨早10時於灣仔警察總部聚集，大叫「阿sir辛苦晒」、「我哋支持香港警察」等口號，並向警方送上感謝信，及捐贈100萬元予警察福利基金。

港區省級政協委員聯誼會會長施榮懷表示，近日的遊行集會雖然大部分是和平示威者，但有個別人衝擊警方，他對此感到痛心。至於應否成立獨立委員會調查警方於6．12的行動，他認為可由政府、監警會等「香港原有、行之有效的機制處理」，並認為大家的眼睛是雪亮的，希望可還警方公道。另外，他說捐贈款項由兩會的會費撥出。

另外，昨日早上近11時，珍惜群組約20名市民到灣仔警察總部集會，支持警方執法。他們大叫「警察執法被屈」、「感謝警察 盡忠職守」等口號，又向警方代表送上飲品及小食，稱要讓警員補充體力。

珍惜群組召集人李璧表示，對於近日遊行集會感到痛心疾首，批評學校教學生違法達義，又指示威者蒙面似早有預備，令警方執法時有畏懼。

此外，香港友好協進會約20名成員昨亦到警察總部，向警方送上慰問函。

（反修例風暴）