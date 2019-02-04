46個999求助延誤

延誤個案包括盜竊、有人暈倒

政府發言人昨晚稱，示威活動已對多項公共服務構成影響，包括數十個999求助未能即時處理，政府總部關閉，灣仔政府大樓、稅務大樓及入境事務大樓內的勞工處、稅務局、環保署、水務署等政府部門的公共服務都受不同程度影響。

救護車一度未能入警總

警方表示，截至昨晚7時，灣仔分區共有46個999求助未能即時處理，警方需調派其他資源跟進，灣仔分區服務因此出現延誤。消息表示，出現延誤的個案包括盜竊、有人暈倒、交通意外、交通阻塞、求警協助等，由於灣仔警署無法駛出警車，故要由中環及北角警署調派人手處理灣仔區的999求助，「兩個環頭做3個環頭的工作，一定會有延遲」。而由於入口被堵塞，昨晚9時33分警總召喚救護車超過一個小時，都無法到達警署運送長期病患、癌症及其他有需要的人士離開，至近凌晨12時救護車終成功進入，4男9女上車，其中3人要用擔架牀，現場所見包括長者。至於警察總部的服務，據了解，保安員證、無犯罪紀錄證明書、交通違例判罪紀錄證明書、牌照服務及等都要暫停。

示威者主要針對政府辦公大樓，稅務大樓內的稅務局諮詢中心、商業登記署和印花稅署需暫停服務。稅務大樓的勞工處飲食業招聘中心、零售業招聘中心及東港島就業中心，昨午暫停服務。入境處表示，示威期間整體秩序情况良好，沒有造成任何破壞或影響其他市民正常辦理出入境相關服務。

示威者昨佔據夏愨道、軍器廠街、告士打道等街道，至下午7時下班時間，有16條巴士及小巴線需停駛，94條線需改道。

示威者昨早約11時開始佔據夏愨道期間，有途經車輛被困，部分車上乘客對示威者行動面露不悅。有市民稱「得民心得天下」，批評示威者行動影響交通；亦有受影響泥頭車司機響號並豎起手指，以示支持示威者行為。有穿黑衣示威者走近被困車輛，透過車窗逐一做出道歉的手勢，其後示威者在夏愨道東西行線分別開通一條行車線，讓被困車輛駛走。

酒店業界稱有客人取消訂房

連日來的示威活動令旅遊業受影響，香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，近日業界收到很多客人取消預訂的酒店房和餐廳留座，雖然酒店入住率與去年同期相若，但房價較去年同期跌10%至15%，當中以中環、灣仔區的酒店房價跌幅較顯著。

香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖稱，其公司近日接到不足10個團取消來港，包括內地業界考察團和菲律賓公司獎勵團，另接到有新加坡學生遊學團申請延期來港，反映示威已影響到高增值旅客來港旅遊的意欲。

旅遊界立法會議員姚思榮表示，由於兩次大遊行和平，旅遊業暫未受影響，但有海外旅行社查詢香港情况，惟未聞有取消香港團。他擔心一旦示威情况持續、轉趨激烈，甚至不受控，會影響旅客對香港觀感。

（反修例風暴）