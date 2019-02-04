夏志誠籲示威者冷靜 不過分影響市民 鄺俊宇：冀年輕人平安返家 毛孟靜：衝警總後果嚴重

明報記者

昨日大批示威者一直包圍警察總部，多名民主派議員包括林卓廷、許智峯、楊岳橋、郭家麒、張超雄，以及香港眾志秘書長黃之鋒等，在示威者前線呼籲群眾冷靜、不要衝擊。

劉慧卿：一旦升級 情况速轉差

日前反對《逃犯條例》修訂的男子梁凌杰由太古廣場墮下身亡，民主黨鄺俊宇昨晚在警察總部外，引述梁的父母稱，「不想多一位年輕人受傷，希望大家平平安安返屋企」。他強調，希望每名示威者都能不流血、不受傷、不被捕。

民主黨前主席劉慧卿接受《無綫新聞》訪問時表示，沒有人希望見到有人受傷，擔心一旦有人將行動升級，情况會迅速變差。民主派會議召集人毛孟靜亦在facebook發帖提醒年輕人，衝擊警總的嚴重後果，或會終身後悔，籲「先想一想媽媽會多難過」。

夏志誠指已創造奇蹟 現需沉澱

天主教香港教區輔理主教夏志誠亦透過facebook呼籲示威者冷靜，他說，年輕人成功喚醒過百萬港人走上街頭，令政府暫緩修例，已創造了奇蹟，但此時需沉澱下來，「我非常擔心你們的人身安全，還有在抗爭中，希望你們盡量考慮，不要過分影響市民，因為這樣，民意會逆轉」。

中文大學前校長高錕的遺孀黃美芸出席一個中學活動時，被問到對近日反修例示威的看法，她說希望學生利用合適的方法去表達訴求，認為參與示威的年輕人熱心，但認為他們「太年輕，有時不知自己做什麼」。她鼓勵學生與官員雙方溝通，並指「官員、大家也要一齊學習」。

高錕遺孀鼓勵官員學生溝通

對於示威者把佔領及示威範圍擴大，中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，「遍地開花」可增加政府壓力，但警方採取守勢，估計是等候示威者犯錯，一旦示威者於警察總部此敏感地方「擦槍走火」，甚或衝入警總，將令對方有道德高地及正當理由反撲，令示威者失民意支持，「由贏變輸」。他亦擔心，包圍警總會令警員產生「敵愾同仇」、「被壓逼」的感覺，一旦出現反撲，「衝突場面令人不欲見」。他呼籲黃之鋒等作為政黨人物，在呼籲示威者包圍警總時應以大局為重，並三思行動背後的不確定性。

（反修例風暴）