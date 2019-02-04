夏志誠籲示威者冷靜 不過分影響市民 鄺俊宇：冀年輕人平安返家 毛孟靜：衝警總後果嚴重

【明報專訊】包圍警察總部外的示威者在昨晚入夜後人數明顯增多，更出現警總內職員與示威者激烈對罵的情况。多名民主派立法會議員在場呼籲示威者冷靜，民主黨立法會議員鄺俊宇引述上周在太古廣場墮樓身亡示威者的父母，稱不想再有多一名年輕人受傷，希望示威者能平安回家。天主教香港教區輔理主教夏志誠透過社交網站呼籲示威者冷靜，否則民意或出現逆轉。
明報記者
昨日大批示威者一直包圍警察總部，多名民主派議員包括林卓廷、許智峯、楊岳橋、郭家麒、張超雄，以及香港眾志秘書長黃之鋒等，在示威者前線呼籲群眾冷靜、不要衝擊。
劉慧卿：一旦升級 情况速轉差
日前反對《逃犯條例》修訂的男子梁凌杰由太古廣場墮下身亡，民主黨鄺俊宇昨晚在警察總部外，引述梁的父母稱，「不想多一位年輕人受傷，希望大家平平安安返屋企」。他強調，希望每名示威者都能不流血、不受傷、不被捕。
民主黨前主席劉慧卿接受《無綫新聞》訪問時表示，沒有人希望見到有人受傷，擔心一旦有人將行動升級，情况會迅速變差。民主派會議召集人毛孟靜亦在facebook發帖提醒年輕人，衝擊警總的嚴重後果，或會終身後悔，籲「先想一想媽媽會多難過」。
夏志誠指已創造奇蹟 現需沉澱
天主教香港教區輔理主教夏志誠亦透過facebook呼籲示威者冷靜，他說，年輕人成功喚醒過百萬港人走上街頭，令政府暫緩修例，已創造了奇蹟，但此時需沉澱下來，「我非常擔心你們的人身安全，還有在抗爭中，希望你們盡量考慮，不要過分影響市民，因為這樣，民意會逆轉」。
中文大學前校長高錕的遺孀黃美芸出席一個中學活動時，被問到對近日反修例示威的看法，她說希望學生利用合適的方法去表達訴求，認為參與示威的年輕人熱心，但認為他們「太年輕，有時不知自己做什麼」。她鼓勵學生與官員雙方溝通，並指「官員、大家也要一齊學習」。
高錕遺孀鼓勵官員學生溝通
對於示威者把佔領及示威範圍擴大，中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，「遍地開花」可增加政府壓力，但警方採取守勢，估計是等候示威者犯錯，一旦示威者於警察總部此敏感地方「擦槍走火」，甚或衝入警總，將令對方有道德高地及正當理由反撲，令示威者失民意支持，「由贏變輸」。他亦擔心，包圍警總會令警員產生「敵愾同仇」、「被壓逼」的感覺，一旦出現反撲，「衝突場面令人不欲見」。他呼籲黃之鋒等作為政黨人物，在呼籲示威者包圍警總時應以大局為重，並三思行動背後的不確定性。