拆局﹕Telegram連登通消息 誰幕後發號令未明

示威者昨野貓式出動，有人到齊各點，有人只留守金鐘或警總。為支援示威，昨有人在Telegram實時整合警方在金鐘、灣仔的佈防，包括警力和裝備，亦整合各物資站和醫療站位置。有示威者說，昨行動消息來自Telegram、連登討論區，亦有在場口耳相傳，沒組織帶領。

大專學界稱僅響應支援

昨晨約8時，學聯署理常委會主席陳偉霖稱正在商討行動，盼上午能公布發展，但結果沒任何公布。至昨晨約10時，有示威者向本報記者透露，從Telegram群組得知「中大會在10至11時出發至警署總部」，該信息沒說明「中大」所指為何，他估計是中文大學學生會。

當時在場者尚未有動靜，直至11時，佔據夏愨道的示威者說要去警總，並於11時20分出發，在途中，香港眾志秘書長黃之鋒「持咪」呼籲包圍警總。

本身是中大學生會常務幹事的陳偉霖昨午回覆本報稱，據他理解，佔馬路由群眾自發，其後眾志呼應，而大專學界及學聯只是響應及支援，又稱因群眾已佔路和包圍，「原本計劃已不重要，所以沒有公布了」。

黃之鋒說，「當我去到夏愨道時，已見到居然有示威者佔領完夏愨道，行緊去警察總部方向」，他也是到現場才見示威者正前往警總。他承認自己之後有「持咪」呼籲往警總，並解釋「拿住支咪的角色，只是再重申訴求」。

「角色」會被控 梁頌恆：港人學精咗

發起昨到立法會「野餐」的「聯合群組聲明」的組織中，包括青年新政，其召集人梁頌恆回應稱，支持市民以其方式抗爭。被問青年新政昨在行動中的角色，梁說：「其實我諗過往幾年，我諗我哋香港人也學精咗，當一個運動有人去『定正』一個角色時，就會被《公安條例》去對付喇，之後，咁我哋不如嘗試搣甩咗呢樣嘢喇，係囉，所以你當我唔講得嘢。」

（反修例風暴）