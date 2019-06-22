政府僅出稿回應 建制泛民同籲派員對話

身兼行會成員的新民黨主席葉劉淑儀昨早稱，已向特首建議政府派員與示威者對話。她形容昨日集會已影響政府和立法會運作，對市民不便，希望政府考慮她的建議。民主派會議召集人毛孟靜昨傍晚亦說示威令政府多個部門幾乎癱瘓，形容目前政府已進入死局，促請特首與示威者代表對話，即使林太不願意，亦至少由政務司長張建宗交代。

政府：尊重權利 但示威影響公共服務

昨連串示威均未見警方太多攔阻，特首林鄭月娥、保安局長李家超亦未見回應。政府發言人昨晚透過新聞稿表示，政府尊重市民遊行集會的權利，但示威活動已對多項公共服務構成影響及對交通造成阻塞，呼籲示威者表達意見時要和平、理性，並要顧及其他市民的需要。發言人重申政府已完全停止《逃犯條例》修訂工作，亦會接受本屆立法會會期明年7月結束，草案將自動失效。政府消息人士稱，昨日有不少社會賢達出來呼籲示威者冷靜，望示威者和平；至於政府下一步會如何，消息人士沒有回應。

過去一周，問責官員較少出席公開活動，例如林鄭月娥自周二記者會公開道歉後便沒再現身。據了解，特首辦昨日向各司、局索取問責官員至月底會出席的公開活動、網誌內容或打算發放的信息。有消息人士稱，過去官員行程只會向新聞處通報，特首辦此舉甚為罕見。政府總部昨未能運作，據知問責官員的「早禱會」移師至禮賓府進行。

（反修例風暴）