4000警力以靜制動 消息：倘衝擊武力對付

消息：如非法禁錮 要政治解決

昨早近11時半，示威者包圍警察總部，不斷喝倒彩及以粗言穢語辱罵，又投擲雞蛋，警員均保持克制。警察公共關係科高級警司余鎧均中午見記者時呼籲示威者離開，強調警方「並非清場」，及後安排談判人員與示威者對話，但談判人員發言遭示威者喝倒彩打斷，不足20秒便退下。昨午2時，示威者轉往警察總部後門，部分沒裝備的警員趁機步出，推開示威者路障，開路護送警車駛入總部，示威者試圖阻擋大閘關上，警方一度出示黃旗，其後關上閘門。

部分警員及文職人員日間可從報案室側門離開，至晚上，示威者堵塞該側門，有穿便裝的警員隔着玻璃門與示威者對罵，很快被同袍拉走。截至昨晚近11時，警方消息指有數以百計後勤人員在警總內無法離開，當中包括孕婦及需返家照顧長幼的人。有消息稱，有警官昨率領下屬到前線和示威者談判，勸說讓文職及後勤人員離開，但「完全傾唔埋欄」。該消息人士形容「現時是大型非法禁錮」，只能以政治手段解決。消息人士稱，警方不希望開路導致不必要的衝突，希望示威者讓出一條路供被困者離開。

據了解，警方採取「退守、以靜制動」策略，但在警總內外部署約4000警力，一旦示威者衝入警總，將以武力處理，但若示威者不衝擊，則暫未有計劃清場。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，警方採取守勢，是等候示威者犯錯，當示威者一旦「擦槍走火」甚或闖入警總，將令警方有正當理由反撲，同時令示威者失去民意支持，「由贏變輸」。

（反修例風暴）