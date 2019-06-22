萬人圍警總 快閃堵政府3大樓 G20前夕冀國際施壓 民陣發起周三中環集會

警總內數百人未能離開

另外，民陣號召市民在G20峰會本月28至29日在日本舉行前，下周三（26日）晚在中環愛丁堡廣場集會，冀藉國際壓力向特首施壓。

政府昨晚發新聞稿，表示示威行動影響多項公共服務，呼籲示威者和平理性表達意見（見另稿）。

大專學界及多個團體日前要求特首回應撤回修例、收回「暴動」定性、撤控示威者及追究警方濫權4項訴求，否則行動升級，當中大專學界預告包圍金鐘政府總部。政總昨因保安理由關閉，早上7時起，政總外未見人群聚集，示威者轉往立法會示威區，至8時增至近千人，大專學界約10時陸續抵達立法會示威區，預告下午有行動。

本報記者昨率先獲悉示威者打算11時半轉往包圍警總。現場所見，有示威者約11時走出添美道馬路，再以水馬、雪糕筒霸佔夏愨道東行全線，並逐漸佔據西行數條行車線。約11時半，黃之鋒呼籲示威者包圍警總。有眾志成員其後向本報澄清，包圍警總是由網上及部分示威者發起，黃之鋒雖作呼籲，但並非領導者。

擲蛋佈鐵馬陣 談判專家無功而還

自中午起，示威行動重心由金鐘轉至灣仔，有示威者向警總擲雞蛋，亦有示威者以鐵馬阻塞警總各出入口，並用噴漆、雨傘、膠紙等封着外圍的閉路電視，又在警總外貼上警方6月12日鎮壓示威的相片，並高呼「釋放（警務處長）盧偉聰」，要求盧現身面對群眾。

警方中午曾派談判專家勸喻示威者和平離開，但發言被示威者噓聲掩過，無功而還，警總正門其後鎖上鐵鏈。

另邊廂，數百示威者下午1時許至4時許先後「快閃」湧到灣仔稅務大樓、入境事務大樓和金鐘道政府合署，有示威者去稅務大樓時聲稱「去交稅」，並只准市民離開大樓，其後有人宣布已「癱瘓」稅務大樓後，轉而包圍旁邊的入境事務大樓，並「洗樓式」逐層叫口號，其間入境處人員未有阻止。示威者其後轉往金鐘道政府合署外聚集，高等法院正門一度鎖上。

參與行動的大學生Peter（化名）稱，昨包圍不同政府大樓顯示示威者已進入人心，有能力以「快閃」形式癱瘓政府運作，對政府是一個警告；另一大專生黃先生（化名）稱，行動雖「無大台」，資訊相對混亂，但群眾更自主。

泛民籲勿衝 黃之鋒倡投票定去留無果

入夜後警總外示威者有增無減，目測增至逾萬人，群眾情緒高漲，不斷高呼「放人」、「撤回」等口號，有示威者一度衝上警總的扶手電梯，最終自動退回地面。鄺俊宇、林卓廷、許智峯等民主派議員先後在場呼籲示威者勿嘗試衝擊警總。另邊廂，金鐘夏愨道一帶仍有市民留守，氣氛平靜。

昨晚約11時25分，黃之鋒在警總外提出5分鐘後在場者舉手投票決定去留，惟群眾至今日凌晨1時本報截稿時未散去。

另外，上周六在太古廣場墮斃的男子梁凌杰昨晚「頭七」，逾千人晚上9時湧到太古廣場悼念，人群多至佔據金鐘道東西行所有行車線。

明報記者

（反修例風暴）