楊岳橋提域外法權處理台案 保安局：不能輕率接納

楊岳橋批評政府理據「站不住腳」，強調同樣實行普通法的英國，亦有以域外法權處理國人涉外地謀殺案，其私人草案只涉及法律程序改變，並非將原本無罪的行為變為有罪，故追溯力不成問題。

陸委會：港府應考慮議員建議

台灣陸委會發言人邱垂正昨於台北出席活動後向本報記者表示，台灣一直希望將殺人案疑犯繩之於法，讓公義早日實現，亦希望能就個案盡快作台港之間的司法合作。他說香港很多立法會議員提出能兼顧保障人權和彰顯公義的建議，港府應考慮有關建議是否可行，如果建議沒侵犯香港的自由，亦沒刻意矮化台灣主權，台灣很願意配合。

另外，大律師公會昨發聲明，認為政府未有撤回《逃犯條例》修例草案是「完全不理想」，此舉令公眾產生疑慮，呼籲政府完全撤回草案，並清晰承諾不會在未全面公開諮詢公眾和所有其他持份者前，重新提出修例。對於6．12衝突，公會認為政府應成立獨立調查委員會，全面調查當日事件來龍去脈，包括檢討警方向示威者使用武力的準則和指引，令所有持份者得到公平申述的機會。

（反修例風暴）