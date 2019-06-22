「本土派」受訪者 全認同查警撤定性

自稱建制派 最多認為泛民應負責

對於修例引起社會紛爭，誰人須負最大責任（可選多項），以政治取向區分，自稱本土派、泛民主派、中間派和無政治傾向的受訪者，均是認為政府須負最大責任者佔最多；至於建制派受訪者，最多人認為泛民議員須負最大責任，其次是外國勢力。

民調問及市民認為經過今次社會紛爭，香港社會目前最需要做什麼事（可選多項），本土派和泛民主派受訪者最多人認為是「爭取普選」，中間派和無政治傾向者最多人認為是政府改善處理社會爭議的手法，建制派最多人認為是聚焦民生議題。

39歲以下 七八成傾向不信政府

對特區政府信任程度方面，以年齡層區分，所有年齡層均以傾向不信任（0至4分）佔最多數，其中在15至24歲年齡層和25至39歲年齡層，傾向不信任的比例分別達80.9%和74.2%。以教育程度區分，受訪者教育程度愈高，愈傾向不信任特區政府，其中專上或以上教育程度的受訪者，70.9%傾向不信任。

（反修例風暴）