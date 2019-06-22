港府中央警方 信任評分全跌

26.4%對港府信任零分

完全不信警方 6.5%升至22.5%

首輪民調中，21.3%受訪者對特區政府的信任程度給予零分，即完全不信任，今輪民調的比例升至26.4%；至於完全不信任中央政府佔比，亦由25.1%升至31.7%。警方處理近日遊行衝突的手法引起示威者爭議，民調顯示，完全不信任警方的受訪者佔比大幅上升，由6.5%升至22.5%。

中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機表示，除信任程度平均分下跌，給零分的受訪者比例亦較一般民調「高得很緊要」，反映港府面對市民的「信心危機」，日後管治會更困難，因市民除反對《逃犯條例》修例，對政府的不信任也將擴展至其他事情，對政府推出的政策會抱猜疑，令政府施政難度增加。

劉兆佳：低民望下維持管治

政治議題料暫不處理

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，市民對港府信任度下跌，將令政府推動政策時面對更大懷疑和阻力，「反對派」在民意支撐下會更積極反對政府政策，建制派亦可能不滿政府處理手法，動搖對政府的支持。他認為，港府日後施政要保持慎重，在低民望下要維持管治，須特別小心選擇施政方針，估計政府未來會聚焦社會民生議題，爭議政治議題則暫不處理。

（反修例風暴）