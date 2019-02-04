明報民調：七成人促撤修例撤定性調查警 學者分析：暫緩未令民情降溫 劉兆佳：政府要擺脫精英主義

635人受訪 逾五成贊成林鄭下台

至於特首林鄭月娥應否引咎辭職，民調結果未見一面倒，約五成受訪者認為林太應下台，但亦有近四成認為不應該。另亦有逾半受訪者認為政府不應檢控示威者。有學者分析，民調反映民情並未因政府暫緩修例和道歉而降溫；但全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，政府為維持管治威信，已沒有再讓步空間。

民調以電話隨機訪問635名15歲或以上市民，政府暫緩修例後，72%受訪者認為政府應全面撤回修例，21.8%認為不應該（見圖）。另外，分別有72.3%和74%受訪者，認為政府應收回6．12衝突「暴動」定性，和調查警方是否使用過分武力，認為不應該的分別只有約兩成。

林鄭月娥本周二就修例工作不足道歉。對於林太應否引咎辭職，52.2%受訪者認為應該，39.4%認為不應該，8.4%無意見或拒絕回答。6．12衝突中有多名示威者被捕，56%受訪市民認為政府不應檢控示威者，24.6%認為應該。

35.4% 倡政府改善處理爭議手法

34.1% 促爭取普選

民調亦問及市民，經過今次社會紛爭，認為香港社會目前最需要做什麼事（可選多項），最多受訪者認為政府要改善處理社會爭議的手法，佔35.4%；其次是爭取普選，佔34.1%，至於聚焦民生議題及社會大和解，分別佔18.5%和16.2%。4.8%受訪者認為政府要強化管治威信，不再退讓。

對於逃犯條例修例引起社會紛爭，誰人須負最大責任（可選多項），54.5%受訪者認為是特區政府，其後依次為中央政府（19%）、建制派議員（13.6%）、外國勢力（13.2%）、泛民主派議員（10.8%）、示威者（4.4%）及香港警方（3.9%）。

中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機分析，5項訴求的民調結果，反映社會民情未有降溫迹象，相信反修例風波仍未解決，牽涉面將愈來愈闊，政府管治威信將受很大影響。他形容政府近日恍如「無晒聲氣」，認為政府即使不答應5項訴求，也應多解釋，或透過其他方式化解民情。

蘇鑰機說，最多受訪者認為政府要改善處理社會爭議的手法，反映政府將來推動重大議題時，應以長時間充分諮詢民意，不應「硬推」，而處理示威衝突時，亦應思考是否要使用高度武力。

劉兆佳：一段日子後民意或逆轉

對於示威者5項主要訴求，劉兆佳認為，特區政府已無讓步空間，否則會削弱管治基礎，既失去建制派支持，也損及中央管治威信。他形容，雖然現時民意「風頭火勢」，但以2014年佔領運動為例，若示威者有更激烈行動，或持續影響市民日常生活，一段日子後民意或會逆轉。

劉兆佳承認，修例事件令不少市民認為政府「自以為是、高度自負、脫離群眾」，寄語政府日後推動政策時要擺脫精英主義，疏導市民不滿和懷疑，並避免因推動政策挑起官民矛盾。劉認為「爭取普選」涉及政治體制問題、是死結，中央對反對勢力不會放心，故唯一能做的，是港府改善施政作風。

明報記者

（反修例風暴）

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