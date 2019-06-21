獨立委會檢討事件 葛珮帆：可考慮

葛：針對警方不公道

葛珮帆昨日出席香港電台節目《千禧年代》時說，「若有人認為警察做錯，可按現行機制投訴」。她又說在網上有人將涉事警員及其家屬「起底」，作出一些人身攻擊言論，她說警方在今次事件成為「磨心」，「好多人都叫我為警方說句公道話」。

自由黨立法會議員張宇人接受該節目電話訪問時亦稱，事件涉及的事情太多，難短時間內找出真相，亦欠人力處理，「大家應想想（成立獨立調查委員會）能否做到效果、找到原因」。

葛珮帆補充，現時泛民提出成立的委員會只調查「警方有無過分使用暴力」，是「擺警察上枱」，但認為如委員會調查範圍是檢討修例風波發生的事件則「可以考慮」。

鄺俊宇：宏觀蒐證交第三方處理

出席同一節目的民主黨立法會議員鄺俊宇說，贊成設立獨立調查委員會，「宏觀蒐集各樣證據後交第三方處理」，確保過程獨立公正。鄺俊宇說，6‧12警民衝突「情况特殊」，例如有警員身上無編號難辨認，因此需要調查委員會協助。

另外，民間人權陣線及民主黨昨先後到灣仔警察總部，投訴警方當日對示威者使用過度武力，以及保安局長李家超「包庇」警員執勤時隱藏身分。民陣召集人岑子杰批評，警方在衝突當日瞄準示威者頭部開槍，以及將催淚彈擲向人群等做法不恰當，容易造成致命意外。

（反修例風暴）