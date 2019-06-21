上周衝突號碼展示「各自發揮」 部分速龍身分敏感 研另設編號識別

2014年成立的速龍小隊隸屬警務處行動處行動部警察機動部隊總部，抽調機動部隊、飛虎隊、反恐特勤隊、機場特警等成員組成，應付大型衝突的防暴，以迅速方法移除障礙及拘捕，曾在2014年佔領運動、2016年年初二旺角大衝突出動。

警：行動時盡可能展示編號

對於為何上周部分速龍小隊成員無展示警員編號，消息人士指，其制服在設計時沒肩帶或位置展示編號。有展示編號的隊員，或是其原本職位上習慣展示編號，他們便在戰術背心膊頭附近、胸前或對講機附近扣帶上展示編號，亦無劃一標準。有時編號帶阻礙行動如易甩掉，便會不掛上編號。他又說，速龍小隊由不同部隊成員組成，部分人身分敏感，如來自飛虎隊和情報部門，平日執勤不會展示警員編號，故即使出勤速龍小隊，也沒有展示其編號。

本報昨向警方查詢，決定制服需否展示警員編號時有何準則、有否規定速龍小隊執勤時必須展示警員編號、本月12日是警方或個別成員自行決定不展示警員編號，警方均無正面回應。警方僅回覆，速龍小隊的特別工作服是根據行動及戰術上的需要而設計，工作服設計是沒有位置展示警員編號，同事在行動時會盡可能展示警員編號。警方稱明白公眾關注事件，會檢視及適當跟進。

旺角衝突後新制服 肩膊位置無展示

速龍小隊舊制服的肩膊位置有顯示警員編號，警隊於旺角大衝突後檢討設計。上周一（10日）凌晨金鐘及灣仔警民衝突都有執勤的速龍小隊，已換上新制服，肩膊位置再無展示警員編號。本報翻查當日照片，近午夜12時半立法會示威區清場時有速龍小隊成員的戰術背心展示警員編號。至凌晨近3時灣仔華潤大廈對開驅趕傳媒離開的警員中，至少兩名速龍小隊成員在戰術背心展示警員編號。

速龍小隊成員之間無統一做法，部分在胸口前掛上警章展示警員編號，有人將警章掛在戰術背心右邊或左邊。有小隊成員則只以警章展示職級；同時展示警員職級及印有速龍圖案的隊章；亦有在頭盔貼上速龍或機動部隊的隊章。本報上周三（12日）清晨在警員與示威者在中信大廈對開對峙時，拍攝到有小隊成員在戰術背心展示警員編號。

監察警權的「民權觀察」表示，傳媒照片反映速龍小隊的制服設計是可展示識別警員個人身分的資訊，要求警方交代曾否指示本月12日執勤的速龍小隊不展示警員官階或編號，抑或由警員自行決定。

組織促警方交代曾指示否

此外，民主黨立法會議員林卓廷昨到灣仔警察總部報案，質疑李家超向立法會議員提供虛假資料，涉公職人員行為失當。警方稱已接獲報案，案件列「求警調查」，由港島總區重案組第3隊跟進。另一議員朱凱廸向警務處長盧偉聰發律師信，要求解釋，並承諾日後行動時必須展示編號，否則提司法覆核。

明報記者

（反修例風暴）