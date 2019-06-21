港安拒收衝突傷者 通報警方 病人組織：醫人是責任 中催淚彈市民改赴仁濟被捕

荃灣港安今日凌晨回覆，警察上周三下午約6時到該院，要求通報懷疑涉「金鐘衝突」而受槍傷者個案，至晚上10時半有病人求診，該院於新聞稿沒說明病人有無槍傷，只稱已應警方要求通報懷疑槍傷個案。病人政策連線主席林志釉認為醫生無資格，亦無權判斷一個人是否干犯罪行，醫生醫治病人是基本責任。明報記者

據悉，仁濟曾就事件翻看閉路電視，該傷者在急症室分流後，坐在等候區，不久有數名警員前來圍着傷者，片段顯示警員沒與仁濟醫護交流。

示威是否算犯罪 港安院長：我不知

荃灣港安醫院院長凌宏寶稱，記憶中有同事稱有警員到醫院查詢，「如覺得會驚動警察，我們通常叫他們（求醫者）去公院，通常不會收」，例如車禍、刀傷等。被問示威是否算犯罪活動，凌說「我真的不知道」，院方在示威被指是「暴動」後曾討論，並於急診位置張貼告示，提醒如涉法醫學，港安或被警方要求提供資料，病人可選擇是否求醫。

本報記者昨到該院，發現英文版告示稱不會接收因犯罪受傷病人，另有告示表示如有需要，病人個人資料會交往衛生署、衛生防護中心、警務處或入境處。

警：醫護發現可疑傷勢會通知

警方發言人稱，不會到醫院阻礙治療，會根據案情，循不同途徑追查在逃疑犯下落，當醫護發現求診者有可疑傷勢，會通知警察。如駐守急症室警員在大堂發現求診者有可疑傷勢，亦會主動跟進。

醫管局行政裁梁栢賢表示，不論傷者是何人，醫管局在任何情况下均以救人為先；警方要在患者病情穩定後才可問話，並要有足夠法律文件。被問何時會向警方披露病人資料，他說如醫護懷疑病人涉受侵害等刑事成分，會尋求警方協助；懷疑小童受虐，亦會交資料予警方及社署。他強調，6．12不涉「重大的刑事案件」，醫護不會就催淚彈傷勢報案。

梁說醫管局近就日不同傳言闢謠（見表），同時證實急症室資訊系統的問題，局方會對此檢視，他理解前線壓力、市民對醫管局私隱保障有所懷疑，就此致歉，期望醫護緊守崗位、籲病人切勿拒往醫院。

他續稱，昨早與警務處長盧偉聰通電話，表達前線關注院內執法人員的行動。他證實有傷者在仁濟內被捕並保釋；另有傳言及同事匯報稱有患者在等候期間被捕，涉伊利沙伯和廣華醫院，但難以證實。

此外，有傳媒報道有伊院護士獲悉傷者傷勢後，向警察詢問「催淚彈個催字點寫？」傷者其後被警方拘捕。九龍中醫院聯網總監盧志遠昨稱會調查。

前線斥警侵私隱：布簾外偷聽醫患對話

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文表示，周三晚向梁栢賢投訴，稱警察自6月12日起在多個急症室「大搜捕」，包括多名警員站在病區（cubicle）的布簾外圖聽醫患對話；7至8名警員圍着一名傷者。劉又表示，即使出動護士長、保安請警員離開亦不果，經常獲回覆「阿sir做嘢唔使你教」。他譴責警方越權踩線、公然嚴重侵犯病人私隱。

民主黨醫療政策副發言人袁海文質疑，荃灣港安違反《日內瓦宣言》——不容許任何年齡、疾病、政見等因素干擾對病人的責任。林志釉認為醫院要有指引，如醫生懷疑病人犯嚴重罪行，若平衡病人私隱及公衆利益，「最後最多也只可以舉報，但不能拒絕（醫治）」。

（反修例風暴）