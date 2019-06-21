押示威者 警被投訴佔立會辦公室趕職員

警截稿前未回覆

資訊科技界議員莫乃光當日曾與警方理論，他向本報表示，行管會原要求警方保護立法會，質疑警方在大樓辦公室內「審犯」與此有何關係，以及誰授權警方使用辦公室。立法會秘書處回應本報稱，已收到有議員要求，在立法會行政管理委員會跟進事件。本報曾詢問警方，至截稿時未獲回覆。

莫乃光上載片段顯示，當日他在立法會一房間外與一名督察對質，該督察稱有非法集結，多名警務人員受傷，籲他協助警方辦事。莫乃光向本報補充，當日下午4時許，有記者稱有示威者被押入房間，他目睹房門關上遂進入，並看見有兩名示威者蜷縮地上，他當時質疑，立法會內最起碼應打開房門做事，卻被警員指妨礙工作。莫乃光批評立法會邀請警方進駐，對行政立法分家為「很大的僭越」，質疑現時警方在大樓內更似是「大晒」，甚至呼喝立法會議員。

譚凱邦引述立法會職員投訴，質疑為何警員、保安可在未經批准下進入秘書處工作人員辦公室，並指當時有處理公務的職員因而須離開工作崗位，辦公室內亦放有財物、個人私隱資料文件。該職員並稱，黃色警示下，立法會應只批准警方在大樓內候命，而非行使警權，質疑為何警員可強行押兩名示威者進入職員辦公室。

（反修例風暴）