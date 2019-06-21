升級方案紛紜 留守女生迷惘：想有領袖

大學四年級的鍾同學昨日與兩名朋友到立法會示威區，原以為會有抗議，到場後發現氣氛平靜，感到迷惘，「想有一個信得過的leader（領袖）」。現時她透過「連登討論區」獲知最新消息，然而網民對行動升級各有不同做法，鍾同學不知道應支持哪套方法，昨晚亦沒有打算通宵留守立法會示威區。

鍾同學對政府在「死線」前回應訴求不抱期望，因一直沒有消息顯示官員會出來發言。對於今日行動升級，她明言即使參加也不會衝擊，因衝擊目標不清晰，意義亦不大，同時擔心衝擊會失去部分民意支持。

中五生阿南（化名）上周三選擇罷考，獨自到金鐘參與集會，初次參與集會的他初嘗催淚彈威力，當日他在添華道近特首辦外與警方對峙，其間警方放催淚彈驅散示威者，「第一下會驚，但見到身邊有許多人便不怕」。他預計今日警方使用的武力會較上周三溫和，故參與升級行動時憂慮較小。阿南今早會帶備口罩及保鮮紙，參與包圍政府總部，但不會衝擊，因擔心要背負暴動罪名。

（反修例風暴）