警力維持5000 如無衝擊不用武

佔幹道傾向不即時清場

據了解，警方為應付反修例示威的「踏浪者行動（Operation Tiderider）」，由6月11日開始至今仍未完結，每日仍以5000警力戒備，只是有見最近示威者人數減少，為免氣氛緊張，有關警員未有如上周般大量出現在立法會及政總外，只是每天仍分兩更，在政總及灣仔警總內戒備。預料該行動最少會維持至7月1日後。

警方消息人士稱，警方的「底線」為政府總部，如示威者沒有衝擊政總或襲警等行為，警方不會使用武力；如示威者佔據主要幹道，警方為免與示威者正面衝突，傾向不會即時清場，「近期觀察，社會對示威者堵塞主要幹線並沒有太大反彈，警察也不必太緊張幹線被堵」。據了解，6月12日當日警方曾出動超過5000警力處理，包括動用第三梯隊警力，但今明兩天主要維持以第一及第二梯隊為主力，部分早前未有放假的警員本周亦予以機會放假。

本報記者昨晚約10時在政總一帶觀察，約有200人在立法會「煲底」一帶靜坐，部分人在唱聖詩，附近無警員駐守。特首辦門外則有鐵馬及約10個軍裝警員駐守，特首辦內有至少12部衝鋒車停泊，氣氛平靜。

（反修例風暴）